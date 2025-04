Elon Musk in 3027 razbojnikov

Znamenita ameriška revija Forbes – izhaja dvakrat na četrtletje, torej na leto izide osem številk – je v torek objavila svojo lestvico milijarderjev. Ta velja za najbolj merodajno, ko gre za to, kdo so najbogatejši ljudje na svetu. Ker je revija ameriška, premoženje seveda meri v dolarjih. Na prvem mestu je mož, ki je trenutno veliko bolj kot po premoženju razvpit po tem, da ima menda neizmeren vpliv na politiko v ZDA, višji svetovalec predsednika Donalda Trumpa in vodja urada za vladno učinkovitost, 53-letni Južnoafričan Elon Musk; ima tudi kanadsko in ameriško državljanstvo. Forbes njegovo premoženje ceni na 342 milijard dolarjev (317 milijard evrov). Trump je sicer na 700. mestu med najpremožnejšimi Zemljani, njegovo premoženje je vredno 5,1 milijarde dolarjev.

V nasprotju s številnimi drugimi najbogatejšimi, katerih premoženje izvira iz tehnološkega sektorja, je Musk kar tradicionalen industrialist. Forbes namreč navaja tudi, iz katerega sektorja gospodarstva izvira premoženje najbogatejših. In pri Musku so zapisali, da izvira iz zelo tradicionalnega, avtomobilskega. Čeprav Tesli zaradi njegovega političnega angažmaja in morda tudi vedno hujše konkurence ne cvetijo ravno rožice, je Musk daleč pred drugouvrščenim, 40-letnim Američanom, ustanoviteljem Facebooka Markom Zuckerbergom. Tehnološki mogotec ima pod palcem 216 milijard dolarjev.

Za njim sta se zvrstila še dva Američana iz tehnološkega sektorja, ustanovitel Amazona Jeff Bezos (215 milijard) in soustanovitelj Oracla Larry Ellison (192). Prvi, ki svoje novce šteje v evrih, je 76-letni Francoz Bernard Arnault. Njegov imperij 75 luksuznih znamk LVMH – v imenu so kratice modne znamke Louis Vuitton, proizvajalca šampanjca Moët & Chandona in proizvajalca konjaka Hennessyja – je vreden 165 milijard evrov oziroma po Forbesu 178 milijard dolarjev. Med 11. in 15. mestom so trije člani najbogatejše družine na svetu, dediči ustanovitelja ameriškega trgovskega giganta Walmarta Rob, Jim in Alice Walton. Zadnja je na 15. mestu s 101 milijardo dolarjev tudi najbogatejša ženska na svetu.

Na letošnji lestvici je sicer 3028 milijarderjev, kar je največ do zdaj. Njihovo premoženje skupaj znaša 16,1 bilijona dolarjev (16100 milijard), kar je približno 223 več, kot je bil slovenski bruto domači proizvod v lanskem letu. Lestvico sestavi več kot sto novinarjev, ki prečešejo vse premoženje bogatašev, tudi premičnine, kot so jahte, letala in zbirke umetnin. Od skupne vrednosti odštejejo morebitne dolgove, je način, na katerega se lotijo ocenjevanje, kdo ima največ pod palcem, predstavil urednik Forbesa Chase Peterson-Withorn.