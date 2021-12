Elon Musk: Nesreča s teslo prilila bencin na ogenj kritik

Potem ko je kultna newyorška revija Time za osebnost leta 2021 razglasila najbogatejšega Zemljana Elona Muska (50), je to v ZDA sprožilo tudi val negativnih kritik. Kontroverzni ustanovitelj podjetij Tesla in Spacex po eni strani načrtuje preseljevanja ljudi na druge planete, spodbuja uporabo vozil na elektriko s pomočjo sončne energije in svari pred negativnimi platmi umetne inteligence, po drugi strani pa razvija tehnologije za vgrajevanje čipov v človeške organizme.

Njegove kritike po pisanju Guardiana sicer v prvi vrsti motijo poslovneževi pogledi na davke, sindikate in virus covid-19, ki se mu že od začetka zdi močno napihnjena grožnja. Pri reviji Time so poudarili, da razglasitev Muska za osebnost leta in umestitev njegovega potreta na naslovnico ni bila nagrada, temveč priznanje osebi za največji bolj ali manj dober vpliv na dogodke iztekajočega se leta.

Od genija do šovmena

Noro bogatega abrahamovca z vojsko zvestih sledilcev na družbenih omrežjih, s pomočjo katere usmerja dogajanje na svetovnih trgih, so opisali kot klovna, genija, vodjo, ki hodi po robu, vizionarja, industrialca in šovmena. Ni prvič v zgodovini izbora kultne revije, ki izhaja že od leta 1923, da so veličastni naziv prejele osebe, ki sprožajo mešana čustva; njegovi predhodniki so bili med drugim Greta Thunberg (18), Hitler in Stalin.

Po besedah političnega novinarja in pisatelja Kurta Eichenwalda (60), ki je bil vrsto let zaposlen pri New York Timesu in Vanity Fairu, je letošnja razglasitev za osebnost leta najslabša izbira vseh časov, saj bi si, kot je sporočil med vrsticami, nagrado bolj zaslužili razvijalci cepiv mRNA, medtem ko Musk leta 2020 ob razglasitvi epidemije ni zaprl svoje kalifornijske tovarne, saj se mu je zdel strah pred virusom pretiran ter je to sporočil tudi v seriji tvitov.

Tesla zavrača odgovornost

Prav tako je večkrat javno poudaril, da nasprotuje oblikovanju delavskih sindikatov in visokim obdavčitvam superbogatih. Senatorka in pravnica Elizabeth Warren (72) je zato sarkastično pozvala, naj bo naziv za osebnost leta tudi spodbuda, da ta dejansko začne plačevati davke.

Dodatna senca je na razvpitega milijarderja padla zaradi nedavne nesreče s teslo v Franciji; v soboto zvečer je taksist peljal družino v restavracijo v Teslinem modelu 3, a je delno avtonomno vozilo ušlo izpod nadzora; posledično je umrla ena oseba, kar dvajset jih je bilo ranjenih. Lažje poškodovan voznik trdi, da je poskušal zavirati, vozilo pa je v nasprotju s tem pospešilo hitrost. V Tesli odgovornost za nesrečo zaradi tehničnih težav zavračajo, medtem ko je pariško tožilstvo sprožilo podrobnejšo preiskavo.