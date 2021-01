Esmeralda v bolnišnici

Leticia Calderón v vlogi Esmeralde. Foto: press release

Leto se za mehiško zvezdnico telenovelni začelo po načrtih. Dvainpetdesetletna igralka, ki si jo je dobršen del Slovenije zapolnil predvsem po vlogi slepega dekleta v uspešnici Esmeralda, je pred dnevi zbolela za covidom-19.»Kljub upoštevanju vseh ukrepov se je več članov moje družine, vključno z menoj, okužilo. Prosim vas, da molite za nas,« je v četrtek zapisala na twitterju. A njeno stanje se je kmalu po objavi tako poslabšalo, da je potrebovala zdravniško pomoč. »Sem v bolnišnici, a v zelo dobrih rokah vélikega zdravstvenega osebja. Tu gre za potrpljenje in čas. Hvala vsem za skrb,« je sledilcem sporočila v soboto. Za zdaj ni znano, kateri zapleti so nastali pri njeni okužbi z novim koronavirusom, kot tudi ne, kje se zdravi, so zapisali pri mehiškem časopisu Milenio​.Novinarka in televizijska voditeljica, ki je bila v stikih z igralko, je v neposrednem prenosu na instagramu dejala, da je zdaj čas, ko moramo aplavze pretvoriti v molitve. »Lety se bo izvila iz tega.« Po poročanju argentinskega spletišča Infobae, ki se je sklicevalo na Addis Tuñon, trenutno za njuna otroka,in, skrbijo igralkini trije bratje. Prav sinova, ki ju ima z nekdanjim partnerjem, sta središče igralkinega življenja. »To je nekaj najbolj čudovitega, kar se mi je lahko zgodilo. Biti mati je velik blagoslov in počutim se polno, zadovoljno in zelo hvaležno,« je pred nekaj leti povedala za revijo TVyNovelas. O sinu Lucianu, ki ima downov sindrom, je napisala tudi knjigo Luciano, angel mojega življenja.Leticia Calderón ni prva zvezdnica latinskoameriških telenovel, ki je zbolela za covidom-19, med drugim se je z zahrbtnim virusom okužilo tudi več njenih soigralcev v pravkar posneti Televisini seriji Imperij laži. Po koncu projekta je Calderónova sicer dejala, da se bo začasno umaknila z oči javnosti, saj si želi več časa preživeti s sinovoma.