Evelyn Zupke bo pomagala žrtvam Vzhodne Nemčije

Devetinpetdesetletna socialna delavka iz Hamburga Evelyn Zupke, ki se že leta posveča socialnemu vključevanju ljudi s psihičnimi težavami in boleznimi, je prevzela vodenje urada za pomoč žrtvam nekdanjega komunističnega režima v Vzhodni Nemčiji. Gre za položaj, ki nadomešča nekdanjega pooblaščenca za arhive z dokumenti žrtev nekdanje tajne službe Vzhodne Nemčije.



Zupkejeva je bila ob imenovanju s sicer veliko večino glasov parlamenta deležna kritik, da nima izkušenj s tovrstnim delom. Mnogi so zahtevali, da mora funkcijo prevzeti nekdo, ki dobro pozna to področje, zgodovino in položaj ljudi. A ukinitev položaja pooblaščenca za arhive nekdanje tajne službe Vzhodne Nemčije in vzpostavitev urada, ki bo skrbel za žrtve režima, nakazuje, čemu bo po novem Nemčija dajala prednost – ljudem, ne dokumentom.



S tega vidika je Evelyn Zupke odlična izbira, saj imajo mnoge žrtve nekdanjega režima še danes travme. Esther-Marie Ullmann-Goertz, ki ji je tajna služba Stasi sledila že kot šolarki, je za Deutschlandfunk dejala, da bo morala imeti Zupkejeva izjemno trdo kožo, ko bo morala oblastem dokazovati, da ta del zgodovine še ni predelan.



Zupkejeva, ki je leta 1989 tudi sama protestirala proti nekdanjemu režimu Vzhodne Nemčije, opaža, da se v šolah ne uči dovolj o tem obdobju in da mladi ne vedo dovolj, kaj so nekateri ljudje doživljali. Kot doslej zapostavljeno skupino žrtev navaja otroke, ki so morali v zavode ali v rejništva, ker so njihove starše zaprli, in tiste, ki se zaradi »grehov« staršev niso mogli izobraževati v želeni smeri. Zupkejeva poudarja, da se vidi kot most med žrtvami in politiko.



Prepričana je, da bo za žrtve lahko dosegla več kot posamezno združenje, ki jih je v Nemčiji veliko. Urad bo namreč imel pomembno vlogo pri sprejemanju nove področne zakonodaje in prav tu vidi neizkoriščene možnosti.

