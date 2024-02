Giorgio Armani: Moda prinaša veselje v težkih časih

V obdobju, ko so razmere v svetovni politiki vse bolj zaostrene, so v Milanu pripravili tradicionalni teden mode, na katerem je svojo novo kolekcijo, kot že mnogo let doslej, predstavil tudi ugledni 89-letni Giorgio Armani. Ko ga je novinarka Guardiana vprašala, kako lahko v takšnih burnih časih modni kreatorji upravičijo svoje luksuzne stvaritve, je odgovoril: »Večkrat mi zastavijo to vprašanje in tudi sam se sprašujem, kakšno vlogo ima moda v teh težkih časih. Zame moda prinaša občutek prenove in veselja. Ne spreminjamo sveta, tudi svetovnih problemov ne moremo rešiti, lahko pa ljudem ponudimo trenutek lahkotnosti, občutek drugačnosti, nečesa novega in še lepšega. To so mala veselja, a včasih prav majhne stvari prinesejo veliko spremembo.«

Armanijevo kolekcijo za jesen/zimo 2024 je navdihnilo zimsko cvetje. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

Njegovo kolekcijo za jesen/zimo 2024 je navdihnilo zimsko cvetje, v katerem vidi upanje. »Rože, ki cvetijo pozimi, so simbol ponovnega rojstva, in prav to bi rad sporočil v teh časih.« Njegovo predstavitev je odprla Gina di Bernardo, ki so jo v 80. letih pogosto fotografirali za njegovo znamko in po kreatorjevem mnenju uteleša letošnje sporočilo. Revijo sta v prvi vrsti spremljala tudi ambasadorja te vrhunske blagovne znamke, igralca Cate Blanchett in Aaron Taylor-Johnson.

Giorgio Armani, ki je istoimensko blagovno znamko ustanovil že daljnega leta 1975, bo julija dopolnil 90 let, a se ne namerava upokojiti. »Ta rojstni dan bo zame še posebej pomemben. Seveda je razlog za razmislek, a hkrati je moj pogled usmerjen tudi v prihodnost, v proaktivno in kreativno naravnanost. Ne verjamem, da bom kdaj prenehal delati, saj je oblačenje ljudi moja velika življenjska strast.«