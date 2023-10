Grozni kraljevi dopisnik gre v pokoj

Po skoraj petih desetletjih dela za BBC se iz uredništva poslavlja Nicholas Witchell. Novinar, ki ga britanska in tudi svetovna javnost dobro pozna, je zadnjih 25 let spremljal vse najpomembneje dogodke na britanskem dvoru, od porok, rojstev do pogrebov. Med vrhunce njegove kariere sodi poročanje ob smrti kraljice Elizabete II. in tragična nesreča, v kateri je življenje izgubila princesa Diana.

»Imel sem velik privilegij, da sem lahko skoraj pol stoletja delal za preprosto najboljšo medijsko hišo na svetu, in sodeloval z izvrstnimi producenti, snemalci, uredniki in drugimi,« je v pismu sodelavcem zapisal legendarni novinar, ki se bo dokončno umaknil prihodnje leto. Septembra letos je dopolnil 70 let in menda ga čakajo novi izzivi. V dolgi karieri si je nakopal tudi jezo kralja Karla III, nekdaj princa Charlesa. Ko ga je Witchell v Švici spraševal o poroki s Camillo Parker Bowles, je Charles pozabil, da še vedno nosi mikrofon in zamomljal: »Ne prenesem tega človeka. Grozen je, resnično grozen.«

Witchell se je BBC pridružil leta 1976. Najprej so ga razporedili v uredništvo Severne Irske, ker so se dramatični dogodki kar vrstili. Poročal je o gladovnih stavkah, atentatu na grofa Mountbattna, strica sedanjega kralja, in poboju 18 britanskih vojakov. Po selitvi v London od je tam poročal o Falklandski vojni in volilni kampanji 1983, v kateri je zmagala Margaret Thatcher. Bil je dopisnik iz Irske, pozneje pa je vodil vrsto informativnih oddaj. Leto po smrti princese Diane je postal dopisnik za kraljeve teme. Spremljal je vse ključne dogodke, ki so se zgodili na britanskem dvoru v zadnjih 25 letih, od tistih, ki so pretresli britansko javnosti, kot je bila smrt kraljice matere in princa Filipa, do slavij in porok. Britanska javnosti je skozi njegovo poročanje doživela tudi poroki obeh Dianinih sinov, princa Williama in Harryja, pa tudi rojstvo novih družinskih članov, med njimi princa Georgea in princese Charlotte. Kdo ga bo nasledil, uradno še ni znano.