Halle Berry se je oskarjevcu maščevala s poljubom

Od nedelje že dvakratni oskrarjevec Adrien Brody tokratne podelitve oskarjev zlepa ne bo pozabil. Ne le zato, ker je domov odnesel drugi zlati kipec za glavno moško vlogo, ki ga je dobil za film Brutalist, ampak tudi zaradi »maščevanja« na rdeči preprogi, ki mu ga je zakuhala lepotica Halle Berry.

Ta sicer ni bila med nominirankami za nagrade, je pa prireditev spretno izkoristila za to, da je poravnala stare račune. Pred 22 leti je namreč takrat 29-letni Brody iz njenih rok prejel prvega oskarja za film Pianist, in takrat jo je strastno objel in poljubil naravnost na usta. Lepotica je osupnila, publika prav tako. Gibanja #jaztudi takrat še ni bilo na vidiku.

Ko je Brody v nedeljo dajal izjavo za eno od medijskih hiš, se je Halle Berry prikradla do njega in mu vrnila poljub – naravnost na usta. Še preden je prišla do njega, pa se je obrnila k Brodyjevi partnerki Georgini Chapman: »Oprosti, Georgina, to sem morala narediti. 22 let sem čakala, da ga dobim na rdeči preprogi in mu prilepim enega. Tista noč (podelitev oskarjev leta 2003) je bila nora zanj in zame. Biti del tistega trenutka ... morala sem mu vrniti.« Nato sta se igralca prijateljsko objela.

Tudi Georgina se jima je nasmehnila in jima namenila aplavz. Kdo ve, kaj si je nekdanja žena obsojenega spolnega predatorja Harveyja Weinsteina v resnici mislila sama pri sebi. Z enim najuspešnejših hollywoodskih producentov, ki je svoj položaj desetletja grdo izrabljal, je bila poročena 13 let, zapustila ga je oktobra 2017, ko so se proti njemu začele kopičiti obtožbe o spolnih zlorabah.

Oseminštiridesetletna Angležinja, ki je v zvezi z Brodyjem od 2020, ima svojo modno znamko Marchesa, nastopala pa je tudi kot sodnica v ameriškem resničnostnem šovu Project Runway All Stars.