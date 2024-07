Hollywood je izgubil enega najuspešnejših producentov

V 63. letu starosti je po hudi bolezni umrl Jon Landau, eden najprodornejših hollywoodskih producentov, ki je zaslužen za najdonosnejše filme v zgodovini sedme umetnosti, Titanik in Avatar. Bil je tesen sodelavec filmskega ustvarjalca Jamesa Camerona, za svoje delo je prejel tudi oskarja.

Približno leto dni se je boril z rakom, novico o njegovi smrti pa je javnosti preko družbenih medijev sporočila njegova sestra Tina, ki je zapisala, da je »bil najboljši brat, o kakršnem lahko dekle le sanja«.

Njegova zasluga je, da je lahko drzni Cameron uresničil številne projekte, o katerih je sanjal. S pomočjo Landaua je namreč premagal izjemne logistične ovire in posnel uspešnici Titanik in Avatar. Titanik je bil prvi film, ki je presegel mejo milijarde ameriških dolarjev v kinematografskih blagajnah. Filma Avatar in njegovo nadaljevanje Avatar: Pot vode, ki sta v kinematografe prišla leta 2009 oziroma 2022, sta kasneje presegla rekord Titanika.

Rodil se je 23. julija 1960 v New Yorku v družini, kjer se je vse sukalo okrog filmov. Starši so bili producenti z lastnim filmskim podjetjem, oče je bil celo nominiran za oskarja. Pet let je delal kot izvršni direktor v družbi Fox, kjer je bdel na produkcijo Umri pokončno 2 in Poslednji Mohikanec, pa Gospa Doubtfire in komedijo Resnične laži. Če je imel na tem snemanju Cameron težave s Schwarzeneggerjem, so mu rekli, naj se obrne na Landaua in ta je dejansko rešil vse zagate.

Ko je zapustil Fox, je imel vrsto ponudb, a odločil se je za sodelovanje s Cameronom. V njegovi produkcijski družbi Lightstorm Entertainment je zasedal enega od vodilnih položajev.

Ko je Landau prebral scenarij za Titanik, se je v trenutku zaljubil v zgodbo. Za potrebe snemanja je 100 dni v Mehiki nadzoroval gradnjo več snemalnih prizorišč in petih zvočnih prizorišč, eno je bilo veliko kot nogometno igrišče. Ko se je izkazalo, da se bo snemanje zavleklo za dva meseca, je moral na novo sestaviti vse urnike za celotno snemalno ekipo. »Bilo je zelo stresno, tako med snemanjem kot med postprodukcijo in ob začetku predvajanja,« je povedal leta 1998 za Los Angeles Times.

Med njegovimi številnimi filmi so tudi Draga, pomanjšal sem otroke, Dick Tracy, Sam doma in Zadnji dnevi.

Mnogi se sprašujejo, kako bo Cameron nadaljeval svoje delo brez tako predanega sodelavca. Poklonil se mu je z besedami: »Krkosti življenja se ni mogoče izogniti. Hvaležen sem za vsako leto, vsak dan, vsako minuto, ki sva jo preživela skupaj. Hvaležen sem za to, da je verjel vame in za njegovo partnerstvo, ki nama je omogočilo vse, kar sva dosegla skupaj. Občutek je, kot bi izgubil delček sebe.«