Osumljenec napada na božičnem sejmu v pismih žrtve prosil za odpuščanje

Žrtve smrtonosnega napada na božičnem sejmu v Magdeburgu so prejele pisma osumljenca napada, 50-letnega savdskega zdravnika Taleba al-Abdulmohsena, piše Guardian.

V napadu, ki se je zgodil 20. decembra lani, je umrlo šest ljudi, med njimi šestletni otrok, več kot 300 ljudi je bilo poškodovanih. V napadu je osumljenec z najetim terenskim vozilom z veliko hitrostjo zapeljal med obiskovalce sejma na osrednjem mestnem trgu. Al-Abdulmohsen je bil na kraju dogodka aretiran, v preiskovalnem priporu v Berlinu pa čaka na sojenje zaradi suma umora, poskusa umora in povzročitve hudih telesnih poškodb.

Kot je potrdilo tožilstvo, je v juliju najmanj pet preživelih prejelo ročno napisana pisma, v katerih jih Abdulmohsen prosi za odpuščanje in jim želi hitro okrevanje. Nekatere žrtve je po poročanju nemških medijev pozval tudi k obisku v priporu.

»Ko smo se vrnili s počitnic in našli pismo v nabiralniku, smo bili šokirani,« je za nemško televizijo MDR povedala ena od žrtev in dodala: »Kako lahko morilec pride do naslovov preživelih?« Pismo je bilo podpisano z »Mit freundlichen Grüßen« (S prijaznimi pozdravi), kar je zgolj povečalo tesnobo prejemnikov pisem.

Psihološki svetovalci, ki pomagajo preživelim, so za Guardian povedali, da nihče od prejemnikov ni zainteresiran za opravičilo, temveč da taka pisma zgolj obudijo spomine na travmatičen dogodek. Pri tem ni jasno, kako je osumljenec pridobil imena in naslove žrtev. Mediji domnevajo, da so bili ti podatki morda vključeni v sodne spise, do katerih je imel dostop njegov zagovornik.

Ali želijo pismo prebrati ali ne, so se prejemniki odločili sami

Primer je sprožil burno politično razpravo. Poslanka regije Saška-Anhalt Kerstin Godenrath, ki vodi parlamentarno preiskavo napada, je med prvimi izrazila ogorčenje: »Moramo preveriti, ali bi lahko takšna pisma zadržali, da ne bi bila dostavljena. Prejemnike je to namreč samo še dodatno travmatiziralo.«

Tudi nevladna organizacija za pomoč žrtvam Beli prstan (Weißer Ring) je ostro kritizirala ravnanje oblasti. Direktorica organizacije Bianca Biwer je za Der Spiegel dejala, da je dostava pisem v domove žrtev »popolnoma brezčutno dejanje« in da so s tem »žrtve ponovno izpostavljene travmam«. Biwerjeva je obenem opozorila na to, da nekateri osumljenci z izrazi domnevnega obžalovanja zgolj poskušajo vplivati na morebitno znižanje kazni.

Tožilstvo je sicer nadziralo vsa pisma Abdulmohsena, prejemniki pa so se lahko sami odločili, ali želijo njegova pisma – ta so bila predana ločeno od preostale pošte in zapečatena s posebno oznako – prebrati ali ne. Tožilstvo je po incidentu že napovedalo, da bodo vsa prihodnja pisma zadržali ter žrtve najprej kontaktirali po telefonu in jih vprašali, ali tovrstna pisma želijo prejeti ali ne.

Abdulmohsen je pred napadom večkrat objavljal sovražne zapise do islama, izražal jezo do nemških oblasti ter podpiral skrajnodesničarske teorije zarote o »islamizaciji Evrope«.

Napad, ki se je zgodil le dva meseca pred zveznimi volitvami v Nemčiji, je dodatno podžgal razprave o priseljevanju in varnosti, pri čemer se je podpora desničarski stranki AfD povečala.