Igralec Gene Hackman in njegova žena sta umrla naravne smrti

Oskarjevec Gene Hackman je umrl naravne smrti približno teden dni po smrti svoje žene Betsy Arakawa, ki je umrla po okužbi z redkim virusom, je pokazala preiskava.

95-letni Hackman je umrl na svojem domu v Santa Feju zaradi bolezni koronarnih arterij, k temu pa je prispevala tudi napredovana alzheimerjeva bolezen. Njegova 65-letna žena pa je umrla zaradi hantavirusnega pljučnega sindroma (HPS), ki je sicer redka, a smrtonosna bolezen. Bolezen razširjajo miši in podgane. Oblasti menijo, da je umrla približno teden dni pred možem, s katerim je bila poročena več kot 30 let.

Zakonca so pred nekaj tedni našli v njunem domu, potem ko je varnostna služba soseske opravila pregled in skozi okno videla njuni trupli. Posmrtni ostanki so že bili v napredovani fazi razkroja. Hackmanovo truplo je bilo v stranski sobi poleg kuhinje, truplo njegove žene pa v kopalnici.

Gene Hackman in Betsy Found (fotografija je iz januarja 1989). FOTO: Reuters

Preiskovalka Heather Jarrell je v petek na novinarski konferenci povedala, da je Betsy Arakawa verjetno umrla prva 11. februarja, Hackman pa 18. februarja. Glede na to, da je imel Hackman alzheimerjevo bolezen, je »povsem mogoče, da se ni zavedal, da je njegova žena umrla«, je dodala preiskovalka. Ni se namreč zavedal dogajanja okoli sebe, poleg tega je imel srčno bolezen, ki je bila tudi na koncu usodna.

Preiskovalci želijo ugotoviti, kako se je Betsy Arakawa nalezla hantavirusa. Človek se ga namreč lahko naleze po stiku z iztrebki, urinom ali slino glodavcev, pogosto ob vdihavanju okuženega prahu. Hackmanov test na hantavirus je bil negativen. Enega od treh psov para so našli mrtvega v zaboju v bližini Betsy Arakawe, medtem ko sta bila druga dva psa živa. Psa tudi nista bila okužena z virusom.