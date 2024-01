Igralec na sanremskem odru

Avstralski filmski igralec Russell Crowe bo eden od gostov na letošnjem popevkarskem festivalu v italijanskem Sanremu. Na priljubljenem dogodku, ki bo na italijanski rivieri potekal v začetku prihodnjega meseca, bo nastopil kot blues glasbenik. Kot je povedal umetniški direktor festivala Amadeus, bo igralec tokrat nastopil kot pevec. »Zelo je priljubljen v svetu bluesa,« je še dodal.

Igralec, najbolj znan po vlogah v Gladiatorju in filmu Čudoviti um, je svojo prvo glasbeno skupino ustanovil že v 80. letih, kasneje pa je njegovo delovanje v glasbi najbolj zaznamovalo sodelovanje s kanadskim kitaristom in pevcem Alanom Doylom. Z zasedbo Indoor Garden Party, ki sta jo ustanovila pred nekaj leti, sta lani poleti uspešno nastopila v Bologni na dobrodelnem koncertu za žrtve poplav v deželi Emilija - Romanja. Sanremski festival bo potekal med 6. in 10. februarjem. Zmagovalec bo zastopal Italijo na majskem tekmovanju za pesem Evrovizije, ki je nastalo prav po navdihu Sanrema. Festival je bil odskočna deska za številne italijanske glasbenike, kot so Eros Ramazzotti, Laura Pausini in Maneskin.

Začetek leta bo za Crowa očitno zelo deloven, saj bo igral tudi v zgodovinskem filmu o nürnberških procesih po koncu druge svetovne vojne, ki ga bodo začeli snemati februarja na Madžarskem, režiral ga bo James Vanderbild. To je resnična pripoved o ameriškem vojnem psihiatru Douglasu Kellyju, igral ga bo Rami Malek, ki je zasliševal nacističnega maršala in Hitlerjevo desno roko Hermanna Göringa. Slednjega bo upodobil 59-letni Russel Crowe. Kot je znano, je ta vojni zločinec, še preden ga je kaznovala roka pravice, v zaporu storil samomor.