Modni oblikovalec, ki je bil kralj živalskih vzorcev

V 83. letu starosti je umrl italijanski modni oblikovalec Roberto Cavalli, ki je v svoje barvite kreacije v vzorcih najrazličnejših, praviloma eksotičnih živali, desetletja oblačil svetovno elito, poroča AFP.

Cavalli je umrl po dolgi bolezni na svojem domu v Firencah, ki so tudi njegovo rojstno mesto, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA.

Oblačila z njegovim podpisom sta že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja nosili igralki Sophia Loren in Brigitte Bardot. Njihov draž se je obdržal vse do današnjih zvezdnic, kot sta Jennifer Lopez in Kim Kardashian.

Modni oblikovalec pred predstavitvijo svoje kolekcije na milanskem tednu mode leta 2014. FOTO: Stefano Rellandini/Reuters

Enako kot lastnice njegovih kreacij je imel tudi Cavalli »drag« okus; ljubil je hitre ferrarije, debele cigare in oprijete srajce, razpete pod vratom, da so razkrivale njegove zagorele prsi.

Poročen je bil z udeleženko lepotnega tekmovanja Miss Universe, v lasti je imel vijoličast helikopter in vinograd v Toskani, družil se je z najslavnejšimi imeni Hollywooda.

Roberto Cavalli se je rodil 15. novembra 2040 v Firencah, ki so bile tedaj središče usnjarskih manufaktur. Tudi pri svojem ustvarjanju je rad uporabljal usnje z različnimi potiski, drugi njegov prepoznavni kos oblačila so bile oprijete raztegljive sprane kavbojke.

Leta 2005 so ga zadolžili za osvežitev uniforme Playboyevih zajčic, ki jih je – zvest samemu sebi – oblekel v leopardji vzorec.

V osemdesetih letih je moč njegovih kričečih oprijetih kreacij začasno pošla, saj je nastopilo obdobje minimalizma.

Soočil se je tudi z obtožbami o utaji davkov v Italiji, ki so se po večletnem sodnem procesu zaključile z njegovo oprostitvijo. Vendar je njegova modna hiša začela pridelovati izgube, zato je leta 2015 večinski lastniški delež prodal skladu zasebnega kapitala Clesidra s sedežem v Milanu.

Kljub prestrukturiranju je modna hiša še naprej nosila izgubo. Po objavi stečaja in zaprtju trgovin v ZDA jo je novembra 2019 kupilo investicijsko podjetje dubajskega nepremičninskega milijarderja Huddaina Sajwanija, Vision Investments,