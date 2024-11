Junak oktagona obsojen

Dublinčanki Nikiti Hand, ki trdi, da jo je someščan, razvpiti borec mešanih borilnih veščin Conor McGregor brutalno posilil in pretepel v penthouseu hotela v Dublinu, je porota civilnega sodišča na Irskem prisodila skoraj 250.000 evrov odškodnine. Za krivega ga je po šestih urah razprave spoznala porota osmih žensk in štirih moških.

V noči incidenta decembra 2018 mu je poslala sporočilo, v katerem ga je prosila za srečanje, on pa je njo in še eno žensko odpeljal v hotelski apartma. Handova je trdila, da jo je isti večer spolno napadel še prijatelj borca James Lawrence, vendar se je porota postavila na njegovo stran.

McGregor je izjavil, da ženske nikoli ni silil, naj naredi karkoli proti njeni volji in dejal, da si je obtožbe izmislila, potem ko sta imela sporazumni spolni odnos.

»V šestih letih te nočne more sem imela toliko poguma, da sem si še naprej prizadevala za pravico,« je dejala Handova. »Želim pokazati vsakemu dekletu in fantu, da se lahko postavite zase, če se vam kaj zgodi, ne glede na to, kdo je oseba, in pravici bo zadoščeno.«

Izjavila je, da je McGregorju povedala, da ne želi seksati, da mu je rekla ne, ko jo je začel poljubljati, vendar jo je priklenil na posteljo, jo dušil in ji zabrusil: »Zdaj veš, kako sem se počutil v oktagonu, ko sem moral priznati poraz.« Slednjič mu je pustila, da počne, kar hoče. Obsojenec naj bi ji tudi grozil, da ne bo nikoli več videla svoje hčerke.

»Spominjam se, da sem rekla, da mi je žal, saj sem čutila, da sem naredila nekaj narobe, in sem ga želela pomiriti, da ne bom nikomur povedala, da me ne bo spet prizadel,« je pričala.

Reševalka, ki je pregledala Handa, je izjavila, da še nikoli ni videla nekoga s toliko modricami. Zdravnik je porotnikom povedal, da je imela Handova več poškodb.

Handova naj bi zaradi travme ne mogla delati kot frizerka, ni odplačevala hipoteke hipoteko in se morala izseliti iz hiše.