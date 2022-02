Junak po naključju

V začetku tega tedna je igralec, dobitnik dveh oskarjev, režiser in humanitarec Sean Penn pripotoval v Ukrajino, da bi za produkcijsko hišo Vice Studios dokončal snemanje dokumentarnega filma o nemirnih separatističnih območjih Donbasa in o ruski grožnji miru v državi. Takrat je grožnja z napadom ruske vojske šele visela v zraku kot nekaj komaj verjetnega. A v četrtek zjutraj je Putin začel svoj »blitzkrieg« in Pennovo dokončevanje snemanja dokumentarca, ki ga je začel snemati že jeseni lansko leto, je tako očitno postalo šele pravi začetek.

Penn je namreč tudi po ruskem napadu na Ukrajino ostal v državi in že v četrtek dopoldne, na prvi predsedniški tiskovni konferenci po začetku vojne, so ga opazili v prvi vrsti med novinarji, ki v Kijevu spremljajo dogajanje in razvoj vojne. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je igralčevo prisotnost takoj izkoristil za očitek Zahodu. V posebni izjavi je pohvalil Penna, »ki je posebej prišel v Kijev, da bi posnel vse, kar se trenutno dogaja v Ukrajini in da bi svetu povedal resnico o ruski invaziji na našo državo. Sean Penn je med tistimi, ki danes podpirajo Ukrajino. Naša država mu je hvaležna za takšen pogum in iskrenost. Pokazal je pogum, ki ga primanjkuje marsikomu, še posebno nekaterim zahodnim politikom. Več bo takšnih ljudi kot on – pravih prijateljev Ukrajine, ki podpirajo naš boj za svobodo – hitreje bomo lahko ustavili grozotno invazijo Rusije.«

Igralec in režiser Sean Penn se je na dan ruske invazije udeležil tiskovne konference urada predsednika Ukrajine v Kijevu. FOTO: Tiskovna služba urada predsednika Ukrajine/Reuters

Prišel je snemat in ostal v vojni

Penn se je sicer zaradi snemanja dokumentarca na začetku tedna v Kijevu sestal z namestnico predsednika ukrajinske vlade Denisa Šmigala Irino Vereščuk, z nekaterimi tamkajšnjimi novinarji in s predstavniki ter pripadniki ukrajinske vojske. Pred tem je Penn material za dokumentarec o ukrajinski krizi zbiral in snemal novembra lani. Takrat se je mudil v bližini razmejitvene črte med vladnimi silami in proruskimi uporniki v regiji Donbas in govoril s pripadniki ukrajinske vojske. Novico o tem in fotografije njegovega bivanja v Donbasu je na družabnih omrežjih takrat objavila služba za stike z javnostjo operacije ukrajinskih združenih sil.

Ni prvič, da se je Sean Penn znašel v središču kakšne krize. Leta 2010 je na primer z neprofitno humanitarno organizacijo CORE (Community organized relief effort - Skupnost za organizirano pomoč) pomagal pri odpravljanju posledic rušilnih potresov na Haitiju in o ustanavljanju ter delovanju te organizacije leta 2020 posnel dokumentarec za Discovery Plus.

Kje se igralec giblje sedaj in kaj natančno počne po začetku ruske invazije, ni znano, saj niti njegovi tiskovni predstavniki niti predstavniki Vice Studios na povpraševanja novinarskih agencij o tem še ne odgovarjajo. Ima pa sedaj odlično priložnost v živo posneti pravo, grobo in nasilno kazanje vojaške moči, nevredno časa, v katerem živimo.