Južnokorejski princ gre iz zapora

Namesto sedežev v luksuznih zasebnih letalih je moral Li Dže Jong sedem mesecev guliti zaporniško žimnico. FOTO: AFP

bolj kot kdorkoli simbolizira neenakost korejske družbe,« je o 53-letnem vodji Samsunga povedal profesor ekonomije na nacionalni univerzi Gjongsang v mestu Džindžu na jugu Južne Koreje. V enem stavku verjetno ne bi mogel bolje opisati najvplivnejšega poslovneža in morda kar osebe nasploh v jugovzhodnoazijskem tigru. Trenutno Li Dže Jong v zaporu prestaja dveinpolletno kazen, a se mu bodo vrata odprla že po slabih sedmih mesecih. V petek ga bodo namreč kot enega od pomiloščenih ob dnevu osvoboditve izpustili na pogojno prostost.Družina Li je najboljši približek kraljeve družine, kar ga ima Republika Koreja, kot je uradno ime Južne Koreje. Oče Li Dže Jonga,, je podjetje Samsung, ki ga je ustanovil njegov oče, iz obskurnega proizvajalca elektronike nizke kakovosti spremenil v sedanjega tehnološkega giganta in enega vodilnih izdelovalcev pametnih telefonov. Na Zahodu je podjetje sicer najbolj znano po tem, dejansko pa je Samsung tako imenovani čebol. Ti družinsko vodeni konglomerati so značilni za Južno Korejo in so državo iz katastrofalnega stanja po drugi svetovni vojni popeljali med svetovne gospodarske velesile. Samsung je največji čebol, ukvarja pa se tako rekoč z vsem, od gradbeništva in zabaviščnih parkov do bolnišnic in celo pogrebništva. Moč podjetja je tolikšna, da nekateri Južno Korejo posmehljivo imenujejo Republika Samsung.Lija (naj)mlajšega je za rešetke pripeljal največji korupcijski škandal v zaradi tesne povezave čebolov s politiko tako ali tako s korupcijo prežeti Južni Koreji. Leta 2016 je Li takratni predsednici državein njeni najtesnejši prijateljiciplačal 8,9 milijarde vonov (6,6 milijona evrov), da bi si olajšal prenos vodenja podjetja z očeta, ki je bil po možganski kapi v komi, čeprav je potem umrl šele lani. Ko je podkupninski škandal leta 2017 izbruhnil v javnosti, so predsednico odstavili, zdaj pa v priporu čaka na pravnomočnost sodbe, s katero so jo obsodili na 20 let zapora.Seveda je moral pred sodišče tudi Li. Sojenje vodji podjetja, ki predstavlja kar 17 odstotkov bruto domačega proizvoda Južne Koreje, je bilo silno občutljiva zadeva, še posebno po oktobru 2020, ko je Li starejši umrl in je Li Dže Jong uradno postal vršilec dolžnosti predsednika Samsunga.Poslovnež, čigar premoženje ocenjujejo na več kot deset milijard evrov, je sicer v domovini doštudiral azijsko zgodovino, na Japonskem menedžment, v Združenih državah pa je približno pet let opravljal doktorat iz vodenja na Univerzi Harvard, vendar ga ni dokončal. Je ločen in ima hčerko ter sina, pa tudi tri mlajše sestre. Najmlajšaje pred petnajstimi leti, pri komaj 26. letih, umrla v New Yorku, kjer je študirala. Ker je bila ljubiteljica ekstremnih športov in avtomobilskih dirk, so hoteli njeno smrt prikriti kot prometno nesrečo. Potem se je izkazalo, da se je obesila, ker ji avtoritarni oče Li Kon Hi menda ni dovolil poroke s korejskim fantom iz srednjega družbenega razreda.