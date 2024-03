Kaj pa, če Hrvaška zmaga?

Hrvaško je zajela nova evforija, tokrat ne športna, pač pa glasbena. Njihov pevec Baby Lasagna, čigar pravo ime je Marko Purišić, se je s pesmijo Rim Tim Tagi Dim povzpel na prvo mesto evrovizijskih stavnic. Navdušenje nad optimističnimi napovedmi, da utegnejo naši južni sosedje maja slaviti na enem najrazvpitejših medijskih dogodkov na svetu, gostil ga bo švedski Malmö, pa je porodilo tudi vprašanje, ali bi bila Hrvaška prihodnje leto sposobna organizirati takšno prireditev. Zadeva namreč nikakor ni poceni.

Letošnji gostitelj Malmö je Eurosong organiziral že leta 2013, strošek je bil 18,4 milijona evrov, Moskva je za svojo organizacijo glasbenega spektakla odštela 38,5 milijona evrov, azerbajdžanski Baku je tozadevno v najslabšem položaju, Eurosong ga je stal 65 milijonov evrov. Lanski šov je Veliko Britanijo oziroma Liverpool olajšal za približno 35 milijonov evrov. Največje breme stroškov je nosila BBC, enajst milijonov je primaknila britanska vlada, dobre štiri milijone evrov mesto Liverpool.

Hrvaška radiotelevizija HRT poudarja, da je ponosna na svojega favorita in je absolutno pripravljena organizirati morebitni Eurosong leta 2025 v Zagrebu. Navsezadnje država prirediteljica sodeluje z Evropsko radiodifuzno zvezo EBU, HRT pa bi seveda računal tudi na sredstva mesta Zagreb in Hrvaške turistične skupnosti. Gotovo pa se vsi zavedajo, da je Eurosong zaradi svoje atraktivnosti, gledanosti in popularnosti pravi turistični zadetek v polno za vsako državo, ki glasbeni spektakel gosti. In da je dobiček vedno večji od stroškov.

Na hrvaški državni televiziji poudarjajo, kako bi s prireditvijo svet znova opozorili na naravne lepote države, na športne uspehe in najznamenitejše osebnosti svoje zgodovine, Nikolo Teslo, Miroslava Krležo, Ivana Meštrovića in druge. Da so morali leta 1990, ko so gostili Eurosong, na HRT za nekaj mesecev zaposlenim znižati plače, pa je šlo v pozabo. In se ne bo ponovilo.