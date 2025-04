Forbesovi mladi upi, na katerih stoji svet

Ameriška poslovna revija Forbes, ki med drugim objavlja sezname najbogatejših na svetu, je objavila prestižni spisek, na katerega je uvrstila 30 najbolj prodornih mladih podjetnikov, mlajših od 30 let. Kot so zapisali, jih povezuje to, da so iznajdljivi in inovativni ter da se zanesejo na lastne moči, kar je ključno za uspeh v tekmovalnem poslovnem svetu, ki ga zaznamujejo trgovinska vojna, vojna v Ukrajini in vse večja prisotnost umetne inteligence. Mladi podjetniki med drugim ustvarjajo virtualne svetove, raziskujejo nove možnosti umetne oploditve, snujejo nova pravila trgovanja in dominirajo v družabnih igrah.

Petindvajsetletni Fabien Kamberi skuša na primer oživiti trg digitalnega sveta, t. i. metaverz. Njegovo igričarsko podjetje Slay je ustvarilo uspešnico, aplikacijo Pengu, ki ljudem omogoča ustvarjanje in vzgojo virtualnih pingvinov. Pritegnil je 10 milijonov uporabnikov in pomembne vlagatelje, njegov cilj pa je, da bi Evropa ponovno postala vozlišče snovanj potrošniških aplikacij in iger. A ni vse v zabavi, 29-letna Felicia von Reden je ustanovila kliniko za plodnost Ovom Care, ki pri umetnem oplojevanju uporablja umetno inteligenco za prepoznavanje najboljših jajčec in semenčic. Umetna inteligenca pomaga zdravnikom tudi določiti najboljša zdravila in odmerke za določene bolnike.

Umetna inteligenca pa bo spremenila tudi način oglaševanja in nakupovanja. Trojica, ki jo sestavljajo Flore Lestrade (26), Tristan François (26) in Christian Kotait (25), so si zamislili orodje UI Veeton, ki prodajalcem oblačil omogoča, da pokažejo svoje izdelke z uporabo hiperrealističnih modnih modelov UI.

Sicer pa je Forbes v sodelovanju s strokovnjaki izbral 300 mladih z različnih področij, ki bodo soustvarjali prihodnost. Delujejo na različnih področjih, kar 70 odstotkov je podjetnikov, ostali so igralci, športniki, glasbeniki ali ustanovitelji lastnih blagovnih znamk. Skupina 24, ki ima največ sledilcev, ima skupaj kar 120 milijonov sledilcev, večinoma na tiktoku in instagramu.Njihova povprečna starost je 27 let, najmlajša pa jih ima le 14 let. To je škotska igralka Frankie Corio, ki je ob Paulu Mescalu nastopila v filmu Po soncu, in jo je Forbes uvrstil na seznam obetavnih mladih v zabavni industriji. Več kot četrtina s seznama se jih identificira kot nebelske osebe, 40 odstotkov je žensk, 58 odstotkov moških, en odstotek je nebinarnih oseb. Kar 44 odstotkov jih pripada generaciji Z, torej rojenim leta 1997 in pozneje.