Kanadčan bo nadomestil Italijana

Dunajski filharmoniki bodo prvega januarja 2026 prvič igrali pod taktirko kanadskega dirigenta Yannicka Nézet-Séguina, potem ko jih je letos še zadnjič vodil italijanski dirigent Riccardo Muti. »Kot glasbeni direktor Metropolitanske opere v New Yorku in tudi glavni dirigent uglednih mednarodnih ansamblov, kot je Philadelphia Orchestra, ponazarja zvrsti, ki skupaj sestavljajo glasbeni jezik Dunajskih filharmonikov. Z izbiro Yannicka Nézet-Séguina želimo izpolniti naš cilj več delati z mlajšo generacijo dirigentov,« je izbiro novega dirigenta, ki bo marca praznoval abrahama, komentiral predsednik Dunajskih filharmonikov Daniel Froschauer.

Yannick Nézet-Séguin se je rodil 1975 v Montrealu. Klavir se je začel učiti pri petih letih, pri desetih letih pa se je odločil postati orkestrski dirigent. Sprva se je uveljavil v Kanadi, nato pa tudi v ZDA in Evropi. Kmalu po izbruhu vojne v Ukrajini sta Nézet-Séguin in Metropolitanska opera izvedla dobrodelni koncert za, s katerim so zbirali denar za podporo prizadetim v vojni.

Umetniško sodelovanje med Nézet-Séguinom in Dunajskimi filharmoniki se je začelo na Mozartovem tednu v Salzburgu leta 2010 in od takrat redno dirigira orkestru na koncertih na Dunaju in v Salzburgu ter na turnejah. Leta 2023 je vodil orkester na Koncertu poletne noči, poroča spletni portal Operawire.

Muti je prvega januarja letos postal največkrat angažiran dirigent novoletnega koncerta po obdobju z Lorinom Maazelom. Novoletni koncert je prvič vodil leta 1993. S filharmoniki je nastopil tudi v letih 1997, 2000, 2004, 2018 in nazadnje 1. januarja 2021. »Odnos z Dunajskimi filharmoniki je bil vedno stalnica mojega življenja. Dunaj je bil vedno moj drugi dom,« je za New York Times povedal legendarni dirigent. Nézet-Séguin se zaveda, da bo stopil v velike čevlje.