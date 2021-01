Karantena je lahko luksuz

Nekdaj divji pevec je danes zgleden družinski mož in očka štirih. FOTO: Instagram/Robbie Williams

Britanski pevec(46) je božične praznike preživel v Londonu, še prej, 18. decembra, pa je nastopil v finalu plesnega šova Strictly Come Dancing.Nato si je tik pred iztekom leta privoščil oddih s soprogo(41) in njunimi štirimi otroki, čeprav je z odhodom na počitnice kršil veljavne britanske ukrepe, ki so dovoljevali le potovanja zaradi službe, izobraževanja ali skrbi za otroke.A pevcu se stvari niso izšle po načrtih. Ker je bil pozitiven na testu za novi koronavirus, je moral na otoku St. Barts na Karibih v 14-dnevno karanteno. V družbi žene in otrok, sedemletne, petletnega, 23-mesečnein šestmesečnegapevcu zagotovo ni dolgčas, zvezdniku primerno pa je tudi bivališče, v katero so zaprti.Enotedenski najem vile, kjer počitnikujejo, stane namreč kar 106.000 funtov ali 119.476 evrov. Tolažijo se lahko torej vsaj s sanjskim razgledom, na plažo pa zaradi znanih razlogov še ne smejo. Konec leta so paparaci Robbieja sicer ujeli na poti na počitnice. Spoštoval je zaščitne ukrepe in nosil masko, toda virusu ni ubežal.Že septembra je v intervjuju sza Radio 2 britanske javne radiotelevizije BBC na vprašanje, ali z družino pandemijo preživljajo v svojem domu v kalifornijskem Malibuju, odvrnil: »Ne, sem nekje na gori v Švici. Veste, sem nekoliko nevrotičen in razmišljal sem, kam se lahko umaknem, da me virus ne bo dobil.Pomislil sem, da se bom za šest mesecev preprosto preselil na Mont Blanc … pravzaprav je tam precej toplo in prijetno.«Dodal je še, da mu je v pandemiji sicer zelo prijetno preživljati čas z naraščajem, toda komaj čaka, da se vrne na odre:»Odrska umetnost zaradi pandemije zelo trpi. Hvaležen sem, da lahko za preživetje počnem, kar počnem in komaj čakam, da se vrnem na delo in začnem spet nastopati.Ljubim preživljanje časa z družino. Rad preživljam čas z ženo. Imava štiri otroke – veselo je, toda malo sem že nestrpen, da grem iz hiše in počnem tisto, kar imam rad.«