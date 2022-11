Kdo hudiča je ta Al Davsari?!

Najbrž je vsaj zunaj Azije do torka le malokdo slišal za krilnega igralca reprezentance Saudske Arabije Salema Al Davsarija. Razen ene tekme za španski klub Villarreal ni nikoli igral za kakšen klub v tujini, reprezentanca puščavske diktature pa tudi ni ravno špica; na lestvici svetovnih reprezentanc Fife so uvrščeni na 51. mesto, za eno mesto celo za gostitelji aktualnega svetovnega prvenstva Katarci.

A vse se je spremenilo na tekmi Al Davsarija in soigralcev z Argentino v torek. V drugem polčasu je za soigralcem Salehom Al Šehrijem drugič zatresel mrežo južnoameriške nogometne velesile, ene od favoritk na prvenstvu, kar je bilo dovolj, da je arabska kraljevina zmagala. Tekma pod taktirko slovenskega sodnika Slavka Vinčića je bila sicer vse prej kot nezanimiva. Povedli so Argentinci z golom njihovega prvega zvezdnika Lionela Messija z bele točke, v nadaljevanju pa jim je Vinčić razveljavil kar tri zadetke, saj so jih dosegli iz prepovedanega položaja.

A če je Al Davsari širši nogometni javnosti prej ko ne neznanka, to nikakor ne velja za Saudsko Arabijo. Njegov kljub Al Hilal iz prestolnice Riada namreč velja za najboljšega v državi in enega najboljših v Aziji. Ima tudi največ lovorik od vseh klubov v Aziji na tekmovanjih najbolj naseljene celine, med njimi tri naslove azijske lige prvakov; zadnja, leta 2019 in 2021 je osvojil z Al Davsarijem v prvi postavi. Nasploh velja 31-letni krilni igralec za enega najboljših nogometašev v Aziji. Konec koncev so ga v finalu lanske azijske lige prvakov, v katerem je Al Hilal z 2:0 pred 50.000 gledalci v Riadu premagal južnokorejski klub Pohang Steelers, razglasili za najboljšega igralca tekme.

Zasebno o Al Davsariju ni znano kaj dosti. Ima posvojena dvojčka, deklico in dečka, ter še eno biološko hči.