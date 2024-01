Ker se je koncert začel z dveurno zamudo, oboževalca tožita Madonno

Da se mnogi koncerti ne začnejo ob uri, je verjetno jasno vsakemu, ki je že bil na kakšnem. Nekateri to vzamejo v zakup, očitno pa je dveurna zamuda začetka koncerta pop kraljice Madonne razburila najmanj dva oboževalca, ki sta morala naslednje jutro vstati zgodaj in sta bila zaradi zamude prikrajšana za spanec. V sredo sta namreč proti 65-letni pevki vložila tožbo, ki vsebuje možnost status skupinske tožbe za obiskovalce tudi drugih koncertov Celebration, ki so se začeli pozno, poroča Guardian.

V tožbi, vloženi na zveznem sodišču v Brooklynu, Michael Fellows in Jonathan Hadden trdita, da sta kupila vstopnice za koncert 13. decembra v Barclays Centru kot del Madonnine turneje Celebration. Napovedano je bilo, da se bo koncert začel ob 20.30, a je glasbenica na oder stopila šele ob 22.30.

Ko sta obiskovalca odšla po 1. uri zjutraj proti domu, sta ostala na cesti sredi noči, prepuščena omejenemu prevozu oziroma souporabi vozil ter s tem tudi bistveno večjim stroškom, kot so v tožbi popisane njune težave. Poleg tega da sta morala naslednje jutro vstati in iti v službo, je, kot še navajata v tožbi, pozen zaključek koncerta vplival na njuno sposobnost, da tisti dan ustrezno opravita vse za družinske obveznosti.

Fellows in Hadden zato Madonno, Barclays Center in organizatorja turneje Live Nation zaradi zakasnjenega začetka, za katerega trdita, da je kršitev pogodbe in brezobzirno lažno oglaševanje, obtožujeta »nevestnih, nepoštenih in/ali zavajajočih trgovinskih praks«.

Madonna vajena tožb

Zamude v svetu glasbe v živo niso neobičajne. Madonna se je s podobnimi tožbami že spoprijela, med drugim leta 2019, ko je oboževalec s Floride trdil, da je njena zamuda na njeno turnejo Madame X kršila pogodbo, in ponovno leta 2020 v tožbi, ki sta jo vložila obiskovalca koncerta v New Yorku.

Obe tožbi sta bili pozneje prostovoljno zavrženi, še navaja Guardian. Madonnina trenutna turneja Celebration je bila prestavljena z lanskega julija, ko je bila pevka hospitalizirana zaradi bakterijske okužbe. Turneja se nadaljuje, zaključila jo bo aprila v Mehiki.