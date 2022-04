Kje je posadka Moskve?

Rusija skriva podatke o pogrešanih članih posadke križarke Moskva, pravijo starši mornarjev. Mati Jegorja Škrebca, ki je delal na križarki Moskva kot kuhar, je za portal The Insider povedala, da sta z možem obiskala bolnišnico, kamor so pripeljali ranjence s križarke. »Pogledala sva vsakega ranjenca, vendar sina nisva našla. Bilo je le dvesto ljudi, na krovu križarke pa več kot petsto. Kje so preostali? Iskali smo v Krasnodarju in povsod drugod, klicali smo vsepovsod, a ga nismo našli,« je povedala Irina Škrebec.



Njen sin je bil na ladji od zaprisege 14. avgusta. Prvič po začetku vojne se je staršem oglasil po zavzetju Kačjega otoka. Nazadnje jih je poklical 9. aprila prek viberja, a s številke drugega človeka. Povedal jim je, da bo nedosegljiv. Po poročilih, da je križarka potonila, so svojci začeli iskati podatke o preživelih in mrtvih. »Ko smo šli v enoto, je prišel ven poveljnik, naredil nemočno gesto in rekel, nič vam ne bom povedal. Vprašala sem ga, kje je moj sin, rekel je, no, nekje na morju. Moj mož je bil ogorčen, on pa je povedal, da ga ni bilo na ladji, da je bil nekje drugje.«



Irina Škrebec je dodala, da so starši poskusili navezati stike tudi z zvezno varnostno agencijo. »Prišli smo na sedež v Sevastopolu, a nam ni prišel nihče naproti. Le prekrižal je roke za rešetkami, kot da bi se poslavljal, in to je bilo vse.« Po njenih besedah ​​so hoteli videti seznam ubitih in pogrešanih, a ga niso dobili.

Ruski mornarji nekaj dni pred uničenjem križarke Moskva, med njimi Jegor Škrebec. FOTO: arhiv Dmitra Škrebca

Blokirane informacije

Tudi v Guardianu so pisali o obupanih starših članov posadke Moskve, več jih je povedalo, da so bili njihovi sinovi na ladji vojaški obvezniki in ne poklicni vojaki. Julija Civova je v ponedeljek zjutraj prejela klic z ruskega obrambnega ministrstva. Povedali so, da je njen sin Andrej mrtev. Imel je komaj 19 let, bil je vojaški obveznik. »Ničesar drugega mi niso povedali, nobenega podatka, kdaj bo pogreb.« Družinski člani mornarjev, ki so bili na ladji Moskva, zahtevajo odgovore, toda skupno število mrtvih, ranjenih in pogrešanih je državna skrivnost. Andrejeva smrt je šele druga potrjena z vojaške ladje. Po medijskih poročilih bo žrtev veliko več, prizadevanja za blokiranje informacij pa so spodbudila primerjave s tragedijo podmornice Kursk, v kateri je umrlo 118 mornarjev in ki je precej načela podobo mladega predsednika Vladimirja Putina leta 2000.

»Ta režim nikoli ni bil zelo transparenten glede žrtev,« je za Guardian povedal Aleksander Gabujev, sodelavec moskovskega centra Carnegie, in opozoril na ruske vojaške operacije v Ukrajini in Siriji ter preiskave terorističnih napadov na osnovno šolo v Beslanu v Severni Osetiji in moskovsko gledališče Dubrovka.

Rusija doslej ni uradno komentirala, koliko mornarjev je umrlo. V izjavi kmalu po incidentu so navedli, da je posadka v celoti evakuirana. Vendar pa v poznejših izjavah besedne zveze v celoti ni bilo več.