KK: Nenadna smrt superzvezdnika tik po koncertu

Slavni indijski pop rock pevec Krishnakumar Kunnath z umetniškim imenom KK je v torek nepričakovano umrl. Po neuradnih informacijah je triinpetdesetletniku odpovedalo srce. Že tik po zaključenem večernem koncertu v Kolkati se bollywoodski zvezdnik očitno ni počutil najbolje, saj je prisotnim dejal, da ga zebe in občuti slabost, zato se želi kar najhitreje vrniti v hotel.

Na youtubu se je že razširil posnetek iz zakulisja, ko vidno opešani pevec s prestrašenim pogledom po sicer profesionalno izpeljanem nastopu zapusti oder, nato pa ga takoj obkroži ekipa, da bi mu nudila oporo. Po trditvah nekaterih prisotnih je bilo na koncertnem prizorišču preveč ljudi, hkrati pa ni bilo poskrbljeno za ustrezno prezračevanje, kar je pevčevo slabotnost verjetno še povečalo.

Po kolapsu neuspešno oživljanje

Po kolapsu in neuspešnem oživljanju so ga iz hotela odpeljali v bolnišnico, a mu zdravniki niso mogli več pomagati. Za zdaj kaže, je bil za smrt kriv srčni zastoj; druge podrobnosti bodo znane po obdukciji. Po novici o Kunnathovi nenadni smrti se je na družbenih omrežjih sprožil val sožalnih sporočil oboževalcev in kolegov iz sveta bollywoodske produkcije, v okviru katere je posodil glas številnim filmskim in televizijskim zvezdnikom; zaslovel je prav kot tako imenovani plejbek pevec oziroma studijski vokalist.

Njegova kariera se je sicer začela, ko je prepeval v množici oglasnih sporočil. V zadnjih letih se je med drugim preizkusil tudi v vlogi sodnika in mentorja v resničnostnih glasbenih šovih. Izdal je dva studijska albuma – leta 1999 in 2008. Ena njegovih največjih uspešnic je Tadap Tadap Ke.

Sožalje izrekel tudi indijski premier

Zanimivo je, da bollywoodski ljubljenec ni bil formalno glasbeno izobražen; izšolan je bil za komercialista, a je na tem področju kot tržnik delal le nekaj mesecev. Znan je bil po prepričanju, da pevcu ni treba ves čas kazati svojega obraza, česar se je držal tudi sam in dejal: »Najpomembneje je, da se pevca sliši.«

Ob superzvezdnikovem tragičnem odhodu se je oglasil tudi indijski premier Narendra Modi in zapisal, da je užaloščen zaradi prezgodnje smrti pevca, katerega pesmi so odražale široko paleto čustev in navduševale vse generacije: »Po pesmih se ga bomo vedno spominjali. Sožalje njegovi družini in oboževalcem.« KK je za seboj pustil ženo, hčer in sina. Pokopan bo z državniškimi častmi.