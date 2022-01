Kletvice in gola miš niso za otroke

Šolski odbor v okrožju McMinn v ameriški zvezni državi Tennessee je odločil, da zaradi domnevne vulgarnosti in neprimernosti iz učnega načrta odstranijo roman v stripu uglednega ameriškega risarja Arta Spiegelmana. Odbornike je zmotilo osem kletvic in ilustracija gole miši v stripu Maus – Zgodba o preživetju (v slovenščini je delo v prevodu Ota Lutharja izšlo leta 2006).

Spiegelman je s staršema Anjo in Vladkom, poljskima Judoma, ki sta preživela koncentracijsko taborišče Auschwitz, leta 1951 prišel v ZDA in se uveljavil kot risar in urednik različnih stripovskih izdaj, skoraj desetletje je sodeloval z revijo New Yorker, revija Time ga je leta 2005 uvrstila med sto najvplivnejših posameznikov. V stripovskem romanu Maus, prvem takem delu, ki je prejelo Pulitzerjevo nagrado, je izrisal očetova pričevanja o življenju v času holokavsta. V zgodbi je Jude upodobil kot miši, Nemce kot mačke, Poljake kot prašiče, Američane kot pse, Angleže kot ribe, Francoze kot žabe in Švede kot jelene.

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Knjiga bi morala v kurikulumu šole v okrožju z nekaj več kot petdeset tisoč prebivalci ostati še štiri leta, vendar je deset odbornikov po tistem, ko so premišljali, da bi jim cenzuriranje prineslo težave zaradi kršitve določil avtorske zakonodaje, soglasno glasovalo za njeno odstranitev. Eden od odbornikov je v razpravi nastopil s po njegovem mnenju obremenilnim argumentom, da je avtor sodeloval z revijo Playboy. Odločitev ni osamljena, konservativne skupine, podprte z denarjem bogatih desničarskih podpornikov, vse pogosteje zahtevajo umikanje knjig iz šolskih knjižnic, največkrat del, ki govorijo o rasnih vprašanjih, skupnosti LGBTQ in marginaliziranih skupnostih.