Kmalu izrek sodbe v primeru Pelicot, moškim skupno grozi 600 let zapora

V Franciji bodo ta teden izrekli sodbo v enem najbolj razvpitih in pretresljivih sodnih primerov, v katerem je 51 moških obtoženih posilstva zdaj 72-letne Gisèle Pelicot, v ozadju zločina pa je njen mož, 72-letni Dominique Pelicot, ki jo je desetletja omamljal.

V ponedeljek so se sodniki umaknili iz sodne dvorane in v naslednjih dneh je pričakovati njihovo razsodbo. Obtoženci so na 64. dan zaslišanj dobili še zadnjo priložnost, da se izrečejo o očitanih jim dejanjih. Predsednik sodišča v Avignonu Roger Arata jim je postavil še zadnje vprašanje: »Ali želite še kaj dodati v svoj zagovor?«

V običajnem sodnem procesu tak odgovor ne traja dlje kot minuto, tokrat pa je trajal kar eno uro. Znova je bilo slišati imena 51 obtoženih, a ker je eden od njih še na begu, se jih je o krivdi oziroma nedolžnosti izreklo 50. Nekateri so se žrtvi, ki je desetletja doživljala zlorabe, opravičili, drugi so do konca vztrajali, da so nedolžni, tretji preprosto »niso imeli kaj dodati«, je poročal Le Monde.

Prvi je besedo dobil njen zdaj že nekdanji mož, ki ji je izrekel poklon za pogum in družino prosil odpuščanja. Govoril je o obžalovanju in sramu, ki ga občuti v sebi, ter želji, da bi vse skupaj pozabil. Potem je par besed namenil še soobtoženim: »Trdili so, da sem lažnivec. Sami so lagali svojim lastnim družinam, ko so potihoma prišli v mojo hišo.« Nato so se zvrstili moški najrazličnejših poklicev in starosti, ki so sprejeli sprijeno povabilo žrtvinega moža.

Najstarejši ima 74 let, najmlajši 26, večina pa je doma v okolici majhnega kraja Manzana na jugu Francije, kjer je živela družina Pelicot. Skupaj jim grozi več kot 600 let zapora. V odgovoru na obtožbe so se nekateri sklicevali na težko otroštvo in zlorabe, ki so jih doživeli tudi sami. Nekateri so menda verjeli, da sta se zakonca dogovorila za takšno spolno igro.

Od septembra, ko se je začelo sojenje, je Gisèle Pelicot prehodila trnovo pot in se iz žrtve prelevila v feministično ikono. Odločno je zahtevala javno sojenje in postala zgled vsem žrtvam spolnega nasilja. S svojo pokončno držo jim je sporočala: »Želim si, da bi vse žrtve posilstva – ne samo omamljene – dejale, da če je uspelo gospe Pelicot, zmoremo tudi me. Ko si posiljen, te prevzame občutek sramu, ampak sram bi moralo biti storilce, ne nas.«

Ko jo je sodnik med sojenjem vprašal, kako je zdržala skoraj dva meseca, ko je poslušala dokaze in pričevanja na desetine moških, obtoženih, da so jo nezavestno posiljevali, je Gisèle Pelicot dejala: »Res je, veliko žensk in moških slišim reči, kako pogumna sem. Menim, da to ni pogum, ampak volja in odločnost spremeniti družbo.« Še med sojenjem je povedala, da ne ve, ali si bo lahko še kdaj opomogla, in vendar je s svojo neuklonljivostjo postala glas proti »mačistični, patriarhalni družbi, v kateri se posilstvo banalizira«.