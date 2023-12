Ko napadajo Gérarda Depardieuja, napadajo umetnost

Skoraj 60 francoskih igralcev in drugih vidnih osebnosti je v odprtem pismu obsodilo »linč« legendarnega francoskega igralca Gérarda Depardieuja, ki je obtožen posilstva in se spoprijema še z drugimi obtožbami zaradi spolnih napadov. Odprto pismo so med drugim podpisale britanska igralka Charlotte Rampling (77), nekdanja francoska prva dama in pevka Carla Bruni ter njegova nekdanja partnerica, igralka Carole Bouquet, ki trdi, da je Depardieu žrtev »hudournika sovraštva«. V javnem pismu, ki ga je na božični dan objavil francoski časnik Le Figaro, piše, da je Depardieu, ki je v karieri posnel več kot 200 filmov in televizijskih serij, »verjetno največji od vseh igralcev«, da mu Francija ogromno dolguje, da kino in gledališče ne moreta brez njegove edinstvene in izjemne osebnosti ter da »nihče ne more izbrisati neizbrisnega pečata njegovega dela v našem času«.

Leta 2020 je bil obtožen posilstva, več deset žensk pa ga je obtožilo spolnega nadlegovanja. Čeprav sodišče še ni razsodilo, so se številni že distancirali od njega. V pismu, objavljenem v Le Figaroju, so zapisali, da je bil napaden v nasprotju z domnevo nedolžnosti, ki bi zanj veljala, če ne bi bil filmski velikan, kakršen je, in dodali: »Ko ljudje tako napadajo Gérarda Depardieuja, napadajo umetnost.« Igralec, ki je 27. decembra dopolnil 75 let, je podpisnike označil za »pogumne«. Razkril je, da so mu pismo pred objavo pokazali, a zatrdil, da ni prosil za podporo.

Med podpisniki pisma v podporo Gerardu Depardieuju je tudi britanska igralka Charlotte Rampling. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Že prejšnji teden se mu je postavil v bran tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je dejal, da je Depardieu postal tarča »lova na ljudi«, medtem ko je igralčeva družina obsodila »zaroto brez primere« proti njemu.

Macron, pa tudi podpisani pod pismom z naslovom Ne izbrišite Gérarda Depardieuja, so sprožili val ogorčenja. Laurent Boyet, ustanovitelj skupine Les Papillons, ki se bori proti nasilju nad otroki, je dejal, da je pismo »nespodobno«, in dodal, da eden od podpisnikov, igralec Pierre Richard, ne bo več ambasador te organizacije. »Smo in vedno bomo na strani žrtev,« je poudaril Boyet.

Anne-Cecile Mailfert, vodja Ženske fundacije, je za AFP izjavila, da »nihče ni nad zakonom«, aktivistka Emmanuelle Dancourt iz skupine MeTooMedias pa je poudarila, da je »užaloščena in zgrožena« nad pismom.

Ministrica za kulturo Rima Abdul Malak je medtem namignila, da bi igralcu lahko odvzeli legijo časti, najvišje francosko odlikovanje.

Depardieu se sicer pogosto zapleta v škandale. Na časopisnih naslovnicah se je že znašel zaradi uriniranja na letalu, vožnje pod vplivom alkohola in pretepanja. Igralec, ki ima tudi ruski potni list, je javno že večkrat hvalil ruskega predsednika Vladimirja Putina.