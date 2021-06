Hollywood se je vmešal v ruske volitve

Pred petimi leti je Seagalu ruski predsednik Vladimir Putin izročil ruski potni list. FOTO: Sputnik/Reuters

Kakor priča ta fotografije izpred devetih let, sta ruski predsednik Vladimir Putin in ameriški filmski igralec Steven Seagal (na levi) že marca 2013 družno podpirala borilne športe. FOTO: Ria Novosti/Reuters



Veliki prijatelj Rusije

Prijateljstvo ni od včeraj. Že avgusta 2012 je ameriški igralec Steven Seagal užival gostoljublje dolgoletnega ruskega voditelja Vladimirja Putina. FOTO: Ria Novosti/Reuters

Volitve predstavnikov ruskega ljudstva bodo šele jeseni, a predvolilni spektakel se je že začel. Duma je sprejela zakon, po katerem je opozicijskim »ekstremistom« prepovedana udeležba na volitvah, navidezni opozicijski združbi, ki že zdaj v parlamentu igra marionet­no vlogo za vladajočo stranko, pa bo glasove volivcev pomagal zbirati tudi ameriški igralec ter ruski in srbski ­državljan Steven Seagal.Zunaj ruskih meja velikega nacionalnega »kongresa« parlamentarne stranke Pravična Rusija, ki ima zdaj v dumi le 23 od 450 poslancev, ne bi niti opazili, če se ne bi v soboto na njem pojavil tudi novi član, 69-letni hollywoodski zvezdnik Steven Seagal. Sergej Mironov, vodja te stranke, ki jo uvrščajo med »sistemsko opozicijo«, saj njeni poslanci praviloma glasujejo tako kot člani vladajoče stranke Združena Rusija, je izjavil, da je njegova Pravična Rusija edina, ki lahko zamaje monopol vladajoče Združene Rusije. Največji as v njihovem rokavu je prav Seagal, ki je novim strankarskim tovarišem razložil, da je pomemben tudi boj za naravo. Svetoval jim je, naj pripravijo zakon o kazenski odgovornosti tistih, ki so zagrešili ekološke zločine, in pozval k prepovedi uporabe vesolja v vojaške namene.Ruski analitiki resno dvomijo o tem, da lahko hollywoodski zvezdnik pripomore k večji priljubljenosti stranke, ki jo običajni ruski volivec težko loči od vladajoče Združene Rusije. Njihovi zahodni kolegi pa se že nekaj let sprašujejo, zakaj je igralec, čigar predniki so bili ruski Judje, ki so emigrirali v ZDA, o sebi pa širi skrivnost, da se po njegovih žilah pretaka tudi nekaj mongolske krvi, prestopil na »drugo stran« v obnovljeni hladni vojni. Že pred osmimi leti je namreč odkrito povedal, da ima zelo rad ZDA, a da razmišlja, da bi sledil francoskemu kolegu Gérardu Depardieuju, ki si je omislil rusko državljanstvo. Manj kot dve leti je čakal, da se mu je želja izpolnila, ruski potni list mu je osebno izročil sam poglavar Kremlja.»Putinova želja, da bi zaščitil rusko govoreče prebivalstvo Krima, svoje pridobitve in oporišče ruske črnomorske flote v Sevastopolu, je razumljiva,« je Seagal izjavil konec marca 2014. Svojo podporo »vrnitvi« Krima v rusko matico je igralec, ki igra tudi kitaro, potrdil, ko je na tem polotoku, ki takrat že ni bil več ukrajinski, imel koncert, v Kijevu pa so mu zaradi tega prepovedali vstop v državo. V ameriških tračarskih medijih so se že pred leti pojavile informacije, da je Putin leta 2013​ ponudil Seagalu, naj sprejme položaj častnega ruskega konzula v Arizoni in Kaliforniji, pred tremi leti pa je iz Moskve prišla novica, da je rusko zunanje ministrstvo tega hollywoodskega igralca in mojstra borilnih veščin imenovalo za posebnega predstavnika za rusko-ameriške ­humanitarne povezave.Poročil o tem, kako uspešno je doslej veliki prijatelj Rusije Seagal v domovini opravil to nalogo, ni. Prav tako ni kaj dosti slišati o tem, koliko je hollywoodski zvezdnik pripomogel k temu, da bi ZDA izboljšale odnose s še eno od njegovih novih domovin. Pri pridobivanju njegove naklonjenosti je namreč Moskvo prehitel Beograd, saj je Srbija ameriškemu igralcu podelila državljanstvo že januarja 2016. Ukaz o podelitvi državljanstva je podpisal takratni srbski premier Aleksandar Vučić, ki je Seagalu že prej ponudil službo trenerja aikida za pripadnike srbskih policijskih posebnih enot.