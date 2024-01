Kralj in Casanova

Čeprav ima enak priimek kot italijanski poznobaročni pustolovec, predvsem znan kot sinonim za zapeljivca, je 47-letna Genoveva Casanova v nasprotju z Giacomom Casanovo Mehičanka. Je pa menda res zapeljivka, saj naj bi zapeljala čisto pravega kralja. Novopečenega državnega poglavarja ene najstarejših monarhij, danskega kralja Friderika X.

Mati novega kralja, danska kraljica Margareta II. je leta 2022 praznovala zlati jubilej na prestolu, na katerem je sedela 50 let. Čeprav je bila pri svojih 83. letih precej krhkega zdravja, je na zadnji dan lanskega leta marsikoga presenetila, ko je najavila, da bo na 52. obletnico zasedbe prestola, 14. januarja 2024, odstopila in krono prepustila 55-letnemu prestolonasledniku Frideriku. Novi kralj je položaj prevzel v nedeljo.

Zgodba je morda bolj sočna, kot se zdi na prvi pogled. Marsikdo je namreč prepričan, da vzrok kraljičinega odstopa ni bilo zdravje, ampak domnevna zveza prestolonaslednika z Genovevo Casanovo. Mehiško igralko, v letih od 2001 do 2007 poročeno s španskim aristokratom vojvodo Cayetanom Martínezom, s katerim ima sina in hčer, so namreč oktobra zasačili pri kar preveč tesnem prijateljevanju s takrat še prestolonaslednikom Friderikom v Madridu. Med drugim sta za dve uri izginila v njeno stanovanje in se iz njega vrnila v svežih oblačilih.

Casanova je zvezo zanikala, s kraljem da sta samo dobra prijatelja, danski dvor pa govoric ne komentira. Mehičanka je iz Madrida, kjer sicer živi, menda tako rekoč pobegnila v mesto San Sebastián v Baskiji na skrajnem severu Španije, blizu meje s Francijo, in po besedah dobro obveščenih preživlja hudo stisko. Margareta II. naj bi po nekaterih informacijah odstopila prav zato, da bi snahi, izjemno priljubljeni 51-letni Friderikovi ženi, Avstralki Mary Donaldson, nekako preprečila, da bi kot nova kraljica Danske zaradi moževe domnevne nezvestobe razdrla zvezo. Če sodimo po nedeljskem poljubu para na balkonu pred množico po prevzemu kraljevskih nazivov, je med njima vsaj uradno vse v redu.