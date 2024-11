Leto, v katerem sta žena in oče prebolela raka, težko tudi za princa Williama

Buckinghamska palača je februarja razkrila, da ima kralj Karel III. raka, kmalu zatem je morala na kemoterapijo princesa Catherine. Ob koncu obiska v Južni Afriki je, kot poroča BBC, princ William novinarjem povedal, da je za njim hudo obdobje: »To je bilo najverjetneje najtežje leto v mojem življenju. Bilo se je težko prebiti skozi vse obveznosti in ostati na pravi poti.«

Catherine je zdaj končala kemoterapijo, kralj Karel pa se je že vrnil k javnim dolžnostim. Princ William je dejal, da je ponosen na očeta in ženo, vendar je bilo z družinskega vidika to obdobje brutalno.

Podelitev nagrad Earthshot FOTO: Phil Noble/Reuters

Princa Williama so spraševali tudi o njegovem zadovoljstvu z vlogo princa prestolonaslednika ter odgovornostih in svobodi, ki pridejo z nazivom. Odgovoril je, da je stvar zapletena, da sicer ni zadovoljen z dodatno odgovornostjo, ki pride z nazivom, vendar je nato dodal: »Všeč pa mi je svoboda, da lahko zgradim nekaj takšnega, kot je Earthshot. Zame je to prihodnost. Zaradi mojega naziva in položaja v Buckinghamski palači je zelo pomembno, da delam nekaj, kar pomaga ljudem, nekaj, kar je resnično smiselno.«

Glede združevanja vlog bodočega kralja, moža in očeta je našel pravo mešanico uradne dolžnosti in zasebnega časa, je zatrdil: »Uživam v svojem delu, ob tem pa se trudim, da imam čas tudi za svojo družino.«

Princ William na obisku v Južni Afriki FOTO: Phil Noble/Reuters

Earthshot je svetovna okoljska nagrada, ki jo vsako leto podelijo petim najboljšim projektom za njihov prispevek k varstvu okolja. Letošnja podelitev je potekala v Južni Afriki, kjer je bil prisoten tudi princ William. V sredo zvečer je pet projektov osvojilo en milijon funtov (1,2 milijona evrov) denarne nagrade za okoljske inovacije.