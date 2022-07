Kraljica popa bo snemala film o sebi

»Samo jaz lahko povem svojo zgodbo, kdor koli drug, ki bi to poskušal, bi bil videti kot šarlatan in bedak.« Tako je za britanski Guardian junija izjavila 63-letna pop kraljica Madonna. Pred dnevi pa je na družbenem omrežju instagram objavila, da so se priprave za snemanje avtobiografskega filma Little Sparrow (Mali vrabček) že začele. Scenarij je pop ikona iz 80. let minulega stoletja napisala leta 2020, in sicer s pomočjo mladih scenaristov Diabla Codyja in Erin Cressida Wilson.

Pevka želi film režirati sama, saj, kot pravi, zna pravilno povedati svojo zgodbo. FOTO: Pascal Deschamps/ Reuters

Film želi režirati sama, saj, kot pravi, zna pravilno povedati svojo zgodbo. Pevka je v svoji kar 43-letni karieri gradila svojo podobo na erotiki, kar želi tudi nazorno prikazati v avtobiografskem filmu. Med drugim bo govorila o spominih, ki so najgloblje vplivali njeno življenje in kariero; denimo o dogodku iz leta 1990, ko so jo zaradi simuliranja seksa med svetovno koncertno turnejo Blonde Ambition v Kanadi skoraj aretirali. Gledalcem želi predstaviti neverjetno življenje, ki ga je živela kot umetnica, pevka, plesalka – oseba, ki želi uspeti v tem svetu. Film je trenutno na začetku produkcije, zato datum izdaje še ni znan. Je pa britanski Guardian že razkril, da bo slavno pevko igrala Julia Garner.