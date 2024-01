Kraljičina knjižnica

Angleška kraljica Camilla je strastna bralka knjig. Te dni je zato predstavila prvo oddajo svojega podkasta, ki nastaja pod okriljem njene dobrodelne organizacije Kraljičina čitalnica. Kot so zapisali v Sunday Timesu so njena prizadevanja, da bi čim več ljudi spodbudila k branju, hvalevredna, saj število bralcev na Otoku, tako kot drugod po svetu, upada. Omenili so tudi, da ima zanimiv globok radijski glas – »kot da bi pravkar pokadila nekaj cigaret«. Težava je, so še dodali, da podkast reklamirajo s fotografijo njenega veličanstva, ki je nastala v sobi v kateri na knjižnih policah sploh ni knjig. »Niso mogli najti nobene knjižnice?«

V prvi epizodi je gostila škotskega pisatelja kriminalnih romanov Iana Rankina, ki je govoril o svojih najljubših knjigah in o tem, zakaj rad bere napete zgodbe. Kraljica pa je povedala, da ima od vseh treh sester Brontë najraje Emily, ker je bila že od nekdaj zaljubljena v njen roman Viharni vrh. Izdala je, da svojim vnukom zelo rada bere Harryja Potterja, a pravi, da je kralj pri branju otrokom veliko boljši, saj zna odlično posnemati govorico glavnih junakov in je zelo zabaven. So pa poslušalci pogrešali, da bi morda lahko povedala še kaj več o svojih bralnih navadah in najljubših knjigah.

Druga epizoda je bila menda veliko boljša kot prva, v njej pa je nastopila igralka Joanna Lumley, ki jo bolj poznamo kot Patsy Stone iz humoristične serije Absolutno fantastično. Kraljica bo v nadaljevanju pred svoj mikrofon povabila še Davida Baddiela, Elif Shafak, Bonnie Garmus in Franka Cottrell-Boycea.

Ne pozabimo, da je podkast z imenom Archetypes (Arthetipi) vodila tudi Meghan Markle, a je po dvanajstih epizodah obupala, je pa zanj prejela precej visoko plačilo, kar 20 milijonov dolarjev (okrog 18 milijonov evrov).