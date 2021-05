Kraljico je v parlament pospremil prestolonaslednik Charles

Le nekaj več kot 70 udeležencev

Kraljica Elizabeta II. je v parlamentu predstavila zakonodajno agendo britanske vlade. Ob boku ji je stal njen sin princ Charles. FOTO: Chris Jackson/Reuters

Kraljičin govor je ena od formalnosti, po katerih se britanski parlamentarizem razlikuje od večine evropskih demokracij. Nastop kraljicev lordski zbornici tako rekoč vsakič spremlja veliko medijsko zanimanje; večji del ga je usmerjenega v sam govor, v katerem monarhinja predstavi zakonodajne prioritete aktualne vlade v naslednjem zasedanju parlamenta. Toda v tokratnem nastopu, prvem po letu 2019 in izbruhu pandemije covida-19, je bilo veliko pozornosti namenjeno tudi petindevetdesetletni Elizabeti.Njen današnji obisk britanskega hrama demokracije je bil namreč prvi večji javni dogodek, ki se ga je kraljica udeležila po smrti in pogrebu svojega soproga. Ta je na začetku aprila umrl le nekaj mesecev, preden bi dopolnil sto let. Vojvoda Edinburški se je vse do pred nekaj leti skupaj s kraljico redno udeleževal slovesnega dogodka, ki se običajno zgodi vsako spomlad oziroma po izvolitvi novega parlamenta. Ko je njegovo zdravje dokončno začelo pešati, ga je zamenjal. Britanski prestolonaslednik se je v družbi svoje soproge, udeležil tudi tokratnega kraljičinega govora.Čeprav je širjenje novega koronavirusa v Združenem kraljestvu že nekaj časa pod nadzorom, javno življenje pa se postopoma vrača nazaj v normalnost, je ceremonija kljub temu potekala pod strogimi varnostnimi ukrepi. Slovesnega odprtja parlamenta se je po poročanju britanskih medijev običajno udeležilo okoli 600 ljudi, tokrat pa je bila prisotnost skrčena na minimum. Na njej je bilo navzočih le 74 oseb, med katerimi so bili člani lordske zbornice, predstavniki vladeter britanske opozicije.Med kraljičinim nastopom je bilo obvezno ohranjanje socialne distance in nošenje zaščitnih mask. Edina oseba brez nje je bila britanska monarhinja. Šele tretjič v 69 let dolgi zgodovini njenega staža se je sicer zgodilo, da med govorom ni nosila krone in tradicionalne oprave, ampak je bila oblečena v »vsakdanja« oblačila.Govor, ki ji ga je v skladu s tradicijo v celoti spisala vlada, ni vseboval nobenih večjih presenečenj. V nekaj manj kot desetih minutah je kraljica naštela 26 predlogov zakonov na področju izobraževanja, stanovanjske politike, azilne politike, javnega prometa in pravic LGBTQ, ki jih namerava britanski premier skupaj s svojo ekipo v naslednjem letu spraviti skozi parlamentarni postopek. Vlada si želi z njimi državo čim prej usmeriti na pot okrevanja.