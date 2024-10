Lahko vlada, potovati pa ne more

Članice skupine Brics se bodo letos sestale v Kazanu, s širšo okolico skoraj dvomilijonskem velemestu na sotočju Volge in Kazanke v evropskem delu Rusije. A v glavnem mestu republike Tatarstan ne bo enega od voditeljev članic skupine, brazilskega predsednika Luiza Inácia Lule da Silve. V nedeljo je malo pred odhodom v Rusijo padel in si poškodoval glavo. Njegov zdravnik je povedal, da so mu morali zašiti rano na zadnjem delu glave, v sprednjem delu možganov pa mu je nastal manjši hematom.

Zato je zdravnik 78-letnemu Luli svetoval, naj nekaj časa ne hodi na potovanja, ki vključujejo dolge polete z letalom. Hematom namreč lahko povzroči zaplete in v prihodnjih dneh bo zelo pomembno opazovati zdravstveno stanje ne najmlajšega predsednika. Zdravnik je sicer poudaril, da je da Silva sposoben opravljati dolžnosti, na srečanju Bricsa – trajalo bo od torka do četrtka – pa bo sodeloval prek videopovezave.

Skupina Brics, ki so jo leta 2009 ustanovile samorazglašene hitro napredujoče države Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, ime pa izhaja iz njihovih začetnic v angleščini, naj bi bila protiutež prevladujoči moči zahodnih držav v sodobnem svetu. Pravih uspehov že zaradi velike geografske oddaljenosti članic in njihovih pogosto nasprotujočih si interesov za zdaj ni dosegla, a članstvo zanima še druge države, kakor se temu zdaj politično korektno pravi, svetovnega juga. Srečanje v Kazanu bo prvo, na katerem bodo enakopravno sodelovale od letos nove članice Egipt, Etiopija, Iran in Združeni arabski emirati.

Je pa vrh Bricsa v Rusiji velik zunanjepolitični uspeh za gostitelja, ruskega predsednika Vladimirja Putina. Z njim bo dokazoval, da ima kljub več kot dve leti in pol dolgi agresiji na Ukrajino po svetu še vedno kup prijateljev in zaveznikov.