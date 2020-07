Le kdo ima prav?

Združeni narodi napovedujejo, da bo človeštvo s sedanjih približno 7,8 milijarde do leta 2030 zraslo na 8,5 milijarde, do leta 2050 na 9,7 milijarde in do leta 2100 na 10,9 milijarde ljudi. Skupina raziskovalcev pod vodstvom Christopherja Murrayja pa je v britanskem zdravstvenem tedniku The Lancet objavila napoved, da bo ob koncu tega stoletja na svetu kar dve milijardi ljudi manj, 8,8 milijarde, kot napoveduje Svetovna organizacija.



Seveda novica ne bi zbudila posebne pozornosti, če bi bil 57-letni Murray kar nekdo. Vendar ni. Je ugleden znanstvenik – poleg medicinske izobrazbe ima tudi doktorat iz medicinske ekonomije – in vodja Inštituta za zdravstvene meritve in ocene na univerzi Washington v Seattlu, ki ga je ustanovila fundacija Billa in Melinde Gates.



Osnova, na kateri so Murray in njegovi raziskovalci utemeljili drastično nižjo številko od Združenih narodov, je stopnja rodnosti. Če ti menijo, da se bo stopnja rodnosti ustalila pri 1,8 otroka na žensko, je Murray povedal, da predvidevajo, da bo padla pod 1,5 otroka na žensko. Zato bo število ljudi vrhunec doseglo leta leta 2064, ko jih bo 9,7 milijarde. Potem se bo začelo človeštvo zmanjševati in se ne bo več večalo, kot napovedujejo ZN.



Velika večina držav bo imela leta 2100 veliko manj prebivalcev kot zdaj, na primer zdaj najštevilčnejša Kitajska skoraj pol manj. Še naprej pa bo prebivalstvo eksplozivno rastlo predvsem v Podsaharski Afriki. Tam bo čez 80 let živelo trikrat več ljudi kot zdaj, tri milijarde.



Posledice bodo daljnosežne, saj večina razvitih držav ne bo imela dovolj delavcev in bo gospodarsko nazadovala. Zato jim Murray predlagala, naj uvedejo bolj prožno priseljevanje in namenjajo več podpore družinam, ki želijo imeti otroke.

Kitajska bo na primer do leta 2050 po gospodarski moči prehitela ZDA, vendar bo do leta 2100 zaradi hitrejšega upada prebivalstva in posledično manjšanja gospodarstva spet padla na drugo mesto. Prej omenjene afriške države pa bodo imele dosti boljše možnosti za razvoj.



V Sloveniji naj bi se po bolj črnem scenariju število prebivalcev do leta 2100 prepolovilo na okoli milijon, po bolj optimističnem pa bo čez 80 let tu živelo 1,15 milijona ljudi. Tudi Japonska, Španija, Italija in Poljska naj bi imele takrat pol manj ljudi kot danes. V manj razvitih državah bo zmanjšanje menda manj drastično. V Indiji, kjer zdaj živi okoli 1,3 milijarde ljudi, naj bi doživeli vrhunec v številu prebivalcev leta 2048 z 1,6 milijarde, do leta 2100 pa naj bi številka padla na 1,1 milijarde.



Ali imajo prav Murray in njegovi ali Združeni narodi, bomo še videli. Oziroma večina tistih, ki zdaj že znamo brati, na čelu z Murrayjem, ne bomo.