Lee »Scratch« Perry: Umrl je reggae vizionar

FOTO: Matej Družnik



Požgal studio z vampirskimi duhovi

FOTO: Matej Družnik

Vzrok smrti grammyjevca Leeja »Scratcha« Perryja še ni znan. Vedno odštekano mladostno oblečeni glasbenik velja za botra, odgovornega za razvoj in vzpon kralja reggae glasbe Boba Marleyja. Ta je preminil že pred 40. leti v svojem 36. letu zaradi kožnega raka, pet let po poskusu politično motiviranega atentata nanj. Potem ko je v začetku 70. let začel sodelovati s karizmatičnim Perryjem, je ta ključno vplival nanj in spremenil njegov pogled na tehniko ustvarjanja glasbe. Ta je posledično postala bolj duhovno in srčno naravnana ter se je tako dotaknila množic po vsem svetu.Četudi sta se njuni poslovni poti razšli, preden je Marley postal svetovni fenomen kot solo ustvarjalec, poznavalci trdijo, da je prav Perryju uspelo iz mladega Marleya potegniti najboljše. 168 cm visokega producenta – vzdevek Skratch se ga je prijel po eni od njegovih pesmi iz leta 1965 z naslovom The Chicken Scratch – se je od samega začetka držal sloves enega najbolj nenavadnih glasbenih umetnikov; njegov šamanski duh je ves čas nihal med blaznostjo in genialnostjo.Keith Richard ga je nekoč opisal kot Salvadorja Dalija v glasbi: »On je skrivnost. Svet je njegov instrument. Preprosto moraš mu prisluhniti.« Perry se je rodil v revni družini in kmalu zapustil šolo ter se posvetil glasbi; letos je njegovo premoženje znašalo tri milijone dolarjev. Njegova zlata leta ustvarjanja so se zaključila v začetku 80. let, potem ko je, prežet z rumom in travo, požgal svoj znameniti studio Black Ark, v katerem so poleg Marleyja med drugim ustvarjali The Clash in Paul McCartney. Trdil je, da ni imel druge izbire, saj so bili v studiu naseljeni zli vampirski duhovi.To je bilo tudi obdobje po ločitvi od prve življenjske sopotnice Paulette Perry; drugo ženo Mireille Ruegg, s katero sta dobila dva otroka, je spoznal leta 1989. Vrsto let so živeli v Švici. Sam zase je nekoč dejal, da je vesoljec iz drugega sveta in je tukaj zgolj na obisku. Bil je veren človek. Po njegovih besedah iz intervjuja za Guardian leta 2015 ni boljšega učitelja, kot je Jezus Kristus. Tri leta pozneje je Perry prvič nastopil tudi v Ljubljani, in sicer v ljubljanskem klubu Gala Hala v okviru programa Dub Club na Metelkovi.