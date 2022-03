Ljubica v Švici, (bivša) žena v Sibiriji

Nekdanja gimnastična šampionka, danes 36-letna Alina Kabajeva, je po poročanuju nekaterih medijev s svojimi štirimi otroci, dvema fantoma in dvema dekletoma, v Švici. Nič nenavadnega, že pred vojno v Ukrajini je v tujini živelo veliko premožnih in slavnih Rusov. A je Kabajeva gotovo nekaj posebnega. Njeni štirje otroci naj bi bili namreč sad zveze z nikomer drugim kot ruskim predsednikom, 69-letnim Vladimirjem Putinom.

»Imam zasebnost, za katero ne dovolim, da se vanjo kdo vtika. To morajo spoštovati vsi. Vedno sem se negativno odzval na ljudi, ki s svojimi smrkavimi nosovi in erotičnimi fantazijami brskajo po življenjih drugih.« Če bi to povedal kdo drug, bi se mu najbrž smejali. Ker pa je to povedal eden najvplivnejših ljudi na svetu, ruski predsednik Putin, pa tako enostavno je. O njegovi zasebnosti je znanega izjemno malo, tako da sploh ni jasno, koliko otrok ima in s kom.

Uradno je znano, da je bil dolgo, kot agent sovjetske obveščevalne službe, predsednik, premier in spet predsednik poročen s pet let mlajšo stevardeso Ljudmilo Škrebnevo. Vzela sta se leta 1983, uradno ločila leta 2014. Žena za Vladimirjem ni dolgo točila solza, saj si je že naslednje leto omislila od nje dvajset let mlajšega novega moža. S Putinom imata dve hčeri, danes 36-letno Marijo in 35-letno Katjo, ki se je rodila v Dresdnu, ker je njen oče takrat špijuniral po Vzhodni Nemčiji.

Dejansko je bil zakon para Putin dolgo pred uradno ločitvijo le na papirju. Že leta 2003 so se pojavile nepreverjene govorice, da ima hčerko s poslovno žensko, skoraj četrt stoletja mlajšo Svetlano Krivonogih. Danes najstnici je ime Elizaveta, kdo je oče, seveda ni uradno znano. Mnogo bolj glasno pa se je govorilo o Putinovi domnevni ljubezni Alini Kabajevi, po očetu Tatarki, po materi Rusinji. Kabajeva je namreč ena najboljših ritmičnih gimnastičark v zgodovini, olimpijska zmagovalka iz Aten 2004 in bronasta iz Sydneyja 2000, večkratna svetovna ter evropska prvakinja.

Leta 2008 je časnik Moskovski Korespondent poročal, da se bosta Kabajeva in Putin kmalu poročila, kar sta oba zanikala. Časopis se je opravičil, lastnik, oligarh Aleksander Lebedev, pa ga je kmalu ukinil. Menda zaradi visokih stroškov izdajanja in nesoglasij med vodstvom in uredništvom, neuradno seveda zaradi nejevolje gospodarja Rusije nad brskanjem smrkavih nosov po njegovi zasebnosti.

Nekoč je bila Alina Kabajeva vrhunska ritmična gimnastičarka, veljala je za najbolj gibčno Rusinjo. FOTO: Reuters

Govorice o zvezi med Putinom in Kabajevo, v njenih najboljših tekmovalnih časih prve polovice prvega desetletja 21. stoletja znane kot najbolj gibčne Rusinje, niso nikoli potihnile. Po slovesu od športa je leta 2007 postala poslanka v dumi, spodnjem domu ruskega parlamenta, daleč največje ruske stranke, dejansko pod nadzorom Putina, Enotne Rusije. Leta 2014 je Kabajeva odstopila in brez medijskih izkušenj zasedla položaj predsednice nadzornega sveta Nacionalne medijske skupine, največjega medijskega podjetja v Rusiji. Letna plača? Približno devet milijonov evrov.

Zveza s Putinom naj bi poleg poslovnih obrodila še kar nekaj drugih sadov. Imela naj bi dvojčici, rojeni leta 2015, ter še dva sinova. Vsi otroci naj bi se rodili v Švici in imajo, tako kot menda njihova mati, švicarsko državljanstvo. V času, ko njihov oče vodi krvavi pohod na Ukrajino, naj bi bili otroci z materjo na varnem, v luksuzni koči nekje v Švici.

Zanimivo je, da je Putin menda poskrbel tudi za prvo družino. Bivšo ženo in hčerki naj bi namreč med vojno nastanil v supervarni podzemni bunker v odročnem gorovju Altaj v Sibiriji, na ruski meji s Kitajsko in Mongolijo. Verjetno jim bo tam manj zabavno, kot je v Švici, je pa gotovo bolj varno. Bunker, dejansko pravo podzemno mesto, naj bi menda vzdržal celo neposreden napad z jedrskimi raketami.