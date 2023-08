Luis Rubiales ne bo odstopil

»Ne bom odstopil. Boril se bom do konca,« je na izredni generalni skupščini španske zveze RFEF dejal njen predsednik Luis Rubiales. Španski mediji so namreč že napovedovali, da se bo 46-letni nogometni funkcionar po aferi s poljubom na finalu nogometnega svetovnega prvenstva za ženske poslovil od svojega položaja.

Toda kot se je pokazalo, Rubiales sebe vidi kot žrtev kot žrtev medijskega linča: »Ne gre za pravico, ampak za družbeno usmrtitev,« se je odzval na številne pozive v domovini in po svetu, da naj zaradi nedostojne poteze odstopi. Ko so Španke osvojile svetovni naslov, je namreč eno od reprezentantk, Jennifer Hermoso, poljubil na usta, s čimer je sprožil plaz kritik in ogorčenja.

Predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales je ob razglasitvi zmagovalk poljubil igralko Jennifer Hermoso. FOTO: zajem zaslona

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je proti Rubialesu sprožila disciplinski postopek, saj gre za kršitev disciplinskega kodeksa. K odstopu ga poziva tudi mednarodni sindikat Fifpro. Že pred tem je španska ženska nogometna liga zahtevala njegovo razrešitev. »Enega največjih podvigov v zgodovini španskega športa je omadeževalo sramotno vedenje najvišjega predstavnika španskega nogometa, ki je še enkrat pokazal, da ni dorasel položaju, ki ga zaseda,« so zapisali v ženski ligi in dodali: »Šefa, ki zgrabi svojo zaposleno za glavo in jo poljublja na usta, preprosto ni mogoče tolerirati.«

Svoje mnenje je objavila tudi španska vlada s premierjem Pedrom Sanchezom na čelu; kot je sporočila, je bilo njegovo opravičilo nezadostno, zato zahteva preiskavo. »To je bil spontan poljub, obojestranski, evforičen in sporazumen,« se je branil Rubiales. Se pa je opravičil za to, da se je po polfinalni zmagi Špank na igrišču v znak slavja, ko je stal ob španski kraljici Letizii, grabil za mednožje.