Španke grozijo, da ne bodo igrale za reprezentanco

Petnajst igralk ženske članske reprezentance je namreč španski zvezi sporočilo, da se odpoveduje nastopom v dresu z državnim grbom, če bo na mestu selektorja ostal Jorge Vilda. Španski mediji so že prejšnji mesec poročali o težavah v reprezentanci, zveza pa se je na zadnje sporočilo igralk odzvala z izjavo za javnost, v kateri je zapisala, da igralkam ne dovoljuje postavljati pod vprašaj službe selektorja in njegovega štaba, saj tovrstne odločitve niso v njihovi pristojnosti, za zavračanje reprezentančnega vpoklica pa je zagrožena kazen od dveh do petih let suspenza. Identitete 15 igralk niso razkrili, nezadovoljstvo naj bi se v slačilnici razširilo zaradi selektorjevega ravnanja s poškodovanimi igralkami, slabega vzdušja, taktičnih potez in treningov.

Španska zveza dodaja, da bo igralkam dovoljeno nastopiti, zgolj če »prepoznajo napako in prosijo odpuščanja«. Po poročanju španskih medijev med podpisnicami uporniškega pisma ni najboljše španske igralke in zvezdnice Barcelone Alexie Putellas, dogodki v ženski reprezentanci pa so nova velika preizkušnja za predsednika zveze Luisa Rubialesa. Ta se je že leta 2018, ko je tik pred svetovnim prvenstvom zaradi prikritega dogovarjanja z madridskim Realom odpustil selektorja moške članske reprezentance Julena Lopeteguija izkazal za izjemno nepopustljivega pogajalca.

Vilda špansko reprezentanco vodi od leta 2015, ko je nasledil Ignacia Queredo, ki so ga kasneje obtožili verbalnega nasilja nad igralkami. Španke so na letošnjem evropskem prvenstvu v Angliji z nastopi končale v četrtfinalu po porazu z domačinkami, ki so na koncu osvojile zgodovinski naslov pred domačimi navijači.