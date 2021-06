Malezija nagnala francoskega teoretika zarot

Francoski mediji so konec prejšnjega tedna poročali, da je Malezija izgnala francoskega teoretika zarot Rémyja Daillet-Wiedemanna z družino vred. Za to se niso odločili zaradi njegovih idej, ampak zato, ker so v Maleziji živeli nezakonito. Daillet-Wiedemanna francoske oblasti od aprila iščejo z mednarodno tiralico, ker naj bi bil 55-letnik vpleten v ugrabitev osemletne deklice, ki jo je šest oseb aprila odpeljalo iz hiše njene stare matere na vzhodu Francije.



Primer je zapleten in občutljiv, saj so deklico, poimenovali so jo Mia, pred tem odvzeli materi in jo dali v oskrbo stari materi. Mati z njo ni smela imeti stikov brez prisotnosti drugih in se z njo ni smela pogovarjati po telefonu. Šest moških je Mio ugrabilo, po intenzivnem nekajdnevnem iskanju pa so jo skupaj z materjo našli v zaskvotani tovarni v Švici. Mater in štiri moške so priprli, deklico pa vrnili stari materi.



V Franciji znani teoretik zarot Daillet-Wiedemann v ugrabitev ni bil vpleten neposredno, saj je že več let (nezakonito) v Maleziji, je pa menda aktivno sodeloval pri pripravi. Po ugrabitvi je za francoske medije izjavil, da to ni bila ugrabitev, ampak vrnitev Mie materi po dekličini želji.



Malezijske oblasti so Daillet-Wiedemanna, njegovo nosečo partnerico in tri otroke pridržali, ker so že več let nezakonito bivali v na turističnem otočju Langkavi. Zastražene so jih odpeljali v Kuala Lumpur, tam pa so jih posadili na let za Singapur, od koder naj bi se vrnili v Francijo. Vrnitev se je zapletla, ker so partnerko zaradi domnevnih zdravstvenih težav v Singapurju hospitalizirali. Postopek deportacije zaradi neurejenih dokumentov je sicer veliko hitrejši, kot če bi jih hoteli izročiti na podlagi tiralice, kjer se lahko postopki zaradi pritožb vlečejo v nedogled.



V Franciji je bil Rémy Daillet-Wiedemann pred leti aktiven politik v sredinski stranki Demokratičnega gibanja; ta s 46 poslanci v spodnjem parlamentarnem domu, nacionalni skupščini, podpira predsednika Emmanuela Macrona. Po izključitvi se je Daillet-Wiedemann pomaknil skrajno desno in začel pozivati k tako imenovanemu ljudskemu državnemu udaru. »Odločil sem se, da bom prevzel oblast v Franciji, da bom obnovil to državo in vam dal svobodo,« je lani sodržavljane obvestil v posnetku, objavljenem na spletu. Poleg tega pridiga proti davkom, o škodljivosti tehnologije 5G, cepljenju in nošenju zaščitnih mask.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: