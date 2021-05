Mama je ena sama

Po zmagi na Evroviziji prah dviguje predvsem pevec italijanske skupine Måneskin (ime v danščini pomeni mesečina).Najprej so ga obtožili, da je v zaodrju in kar pred kamerami njuhal kokain, kar se je kasneje izkazalo za lažno novico, saj je privolil v test in ta je bil negativen. Kasneje so se konservativci zgražali, ker se je na odru »škandalozno« poljubljal z moškim, a ženski spol je vznemiril predvsem s svojo karizmo ter divjo lepoto.je zmago, tako kot se za Italijana spodobi, posvetil svoji materi. Oboževalke pa je seveda najbolj zanimalo, ali je dvaindvajsetletnik že oddan. Najbrž je bilo razočaranje veliko, ko je priznal, da je že štiri leta skupaj z italijansko vplivnico in manekenko Giorgio Soleri, ki sicer fotografij z njim na svojem instagramu diskretno ne objavlja. Tudi ona je velika ljubiteljica tetovaž.Nekaj časa se je govorilo, da je Davidova punca Victoria De Angelis, basistka v skupini, a se je vse skupaj izkazalo le za reklamno potezo. Pevec je bil ogorčen, ker so ga hoteli obtožiti, da se drogira. »Vsakdo zna seksati in se drogirati, a zaradi tega še ne bo frajer. To, kar šteje, je, da si umetnik, da znaš ustvarjati, pisati.Pomembno se mi zdi, kako nas doživljajo ljudje, ko nas poslušajo, kaj jim pomeni naša glasba, ne pa moje fotografije z lepimi ženskami.« O tem, da je res navezan predvsem na svojo mamo, priča eden od njegovih mnogih tatujev – na desni roki ima namreč velik napis Mama. Skupina Måneskin je v Italiji precej slavna, saj so zasloveli, ko so osvojili drugo mesto v šovu X Factor leta 2017.Čakajo konec pandemije, da se podajo na turnejo po Evropi. Vsi člani so sošolci in nekoč so igrali na ulici, zdaj pa so čez noč postali svetovni glasbeni fenomen.