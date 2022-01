Marine Le Pen, njena družina in njeni nasprotniki

Družina Le Pen je zapletena družina, če sodimo po vsem, kar je o njej prebrati po francoskih medijih, je tudi precej konfliktna. Ne le da se je pred leti zgodil usoden kratki stik med očetom Jean-Mariejem Le Penom, ustanoviteljem Nacionalne fronte, in hčerjo Marine Le Pen, voditeljico sedanjega Nacionalnega zbora, tudi med Marine in nečakinjo Marion Maréchal ni ravno globoke ljubezni, vsaj javno je v zadnjem času ni zaznati.

Medtem ko se želi populistka ponovno potegovati za predsedniški mandat, je nečakinja – pred leti je zapustila desničarsko politiko in v Lyonu osnovala politično šolo za desničarske kadre Issep – pred dnevi izjavila, da tete gotovo ne bo podprla za predsednico države, za povrhu je na glas razmišljala, da se bo morda postavila za njenega največjega tekmeca, populista Érica Zemmourja. Marine kajpada ne more biti vseeno, kaj govori medijem Marion, nasprotno, njeno javno odrekanje podpore se ji zdi »surovo, nasilno in nerazumljivo«. Najprej zato, ker je 32-letnica menda modro obljubila, da se bo postavila za tistega med njima, ki mu javnomnenjske ankete kažejo bolje za uvrstitev v drugi krog predsedniških volitev: »in to sem jaz,« kot drugo pa ... kri vendarle ni voda.

Marine Le Pen že vse od poraza na volitvah 2017 zlagoma mehča populistični diskurz, se vidno pomika z desnega roba proti konservativni desnici in tudi v EU zmeraj bolj verjame, vendar v »Evropo kot zvezo svobodnih narodov«. Pred kratkim je v intervjuju za France Info poudarila, da bi se kot predsednica Francije ​bíla proti evropskim institucijam, ki »delajo brez ljudi in včasih celo proti njim«, v prvi vrsti bi poskrbela za ponovno industrializacijo stare celine in predvsem da schengensko območje ne bi bilo kot sito.

Njeno »preobrazbo« – še pred leti je, na primer, nasprotovala prav tako evru, zdaj pa vrnitev vsaj vzporednega franka ni več tema –, celo čedalje večjo spravljivost, dodobra izkorišča Zemmour, ki (namesto nje) na desnem robu znatno ostri protimigrantsko in protiislamsko retoriko oziroma izreka, kar mislijo mnogi. Njegova politična prezenca gre 53-letni populistki na živce, kajti očitno je, da kanibalizirata drug drugega ..., medtem pa že kaže dobro za uvrstitev v drugi krog konservativki Valérie Pécresse. Obenem se Marine Le Pen spotika ob predsednika Emmanuela Macrona, ker do konca odlaša z uradno kandidaturo, čeprav se očitno vede kot vnovični kandidat. »To ni ne korektno ne lojalno,« je dejala pred dnevi in pritrdila, da si ponovno želi dvoboja z Macronom, čeprav jo je leta 2017 v televizijskem dvoboju usodno porazil, kar osramotil. Poraz priznava, a tudi v popravni izpit menda verjame.