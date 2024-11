Nagrado za posebne dosežke v turizmu prejel Marjan Batagelj

Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame, je prejel prestižno priznanje za izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma, ki ga podeljuje Turistično-gostinska zbornica Slovenije, so sporočili iz Postojnske jame.

Pod njegovim vodstvom je Postojnska jama postala mednarodno priznana destinacija z modernizirano infrastrukturo, vključno s Hotelom Jama in paviljonom Expo. Je tudi podpredsednik Turistično-gostinske zbornice Slovenije, aktivno prispeva k reševanju izzivov turističnega sektorja ter vlaga v različne turistične projekte po Sloveniji, kot so smučišče Cerkno in Vila Planinka na Jezerskem.

Marjan Batagelj, prejemnik nagrade za izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma. FOTO: STO

Turistično-gostinska zbornica Slovenije je v utemeljitvi poudarila, da je Batagelj v zadnjem desetletju pomembno vplival na razvoj slovenskega turizma. Pod njegovim vodstvom je Postojnska jama zrasla v mednarodno prepoznavno destinacijo, ponaša pa se tudi z zelo urejeno, moderno podobo: med drugim so to popolnoma obnovljen Hotel Jama skupaj z razstavnim paviljonom Expo, vhodna ploščad v jamo ter promenada nad parkom z reko Pivko.

»Kot podpredsednik Turistično-gostinske zbornice Slovenije zastopa interese industrije in tudi v medijih brez dlake na jeziku opozarja na ključne izzive sektorja. Vedno je na preži za nove investicije. S svojim strateškim pristopom, vztrajnostjo in usmerjenostjo v trajnostno rast je postal eden ključnih oblikovalcev slovenskega turizma in gospodarstva,« so zapisali.

Marjana Batagelja je na slovesni podelitvi spremljala njegova najožja družina, o kateri pravi, da je njegova najtrdnejša opora in ključna v generacijskem prenosu upravljanja. (Lana Batagelj, Marjan Batagelj, Katja Dolenc Batagelj in Kaja Batagelj) FOTO: STO

Batagelj je v intervjuju, priloženem izjavi za javnost, poudaril, da so izjemni dosežki rezultat timskega dela, ne zgolj njegove vizije. Izpostavil je izzive, s katerimi se je soočal med uresničevanjem svojih idej, vključno s prilagajanjem sodobnim trendom in zahtevam generacije Z, ki potrebujejo nove vrste doživetij. Razvoj turizma vidi kot trajen proces, ki mora biti trajnosten in spoštovati naravno ter kulturno dediščino. Priznava, da razumevanje mladih generacij zahteva drugačen pristop, vendar ostaja osredotočen na ustvarjanje najboljših izkušenj za obiskovalce.