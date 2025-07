Zaradi prispevka za dolgotrajno oskrbo so prejete pokojnine nižje

Upokojenci so danes prejeli pokojnino za julij, ker pa je v začetku meseca začela veljati zakonska določba o plačilu obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo, je neto pokojnina za odstotek nižja od neto pokojnine za junij. Zaposlenim, ki bodo prispevek plačali v višini enega odstotka od bruto plače, bodo nižje julijske plače izplačane avgusta.

Zakon o dolgotrajni oskrbi določa, da upokojenci začnejo s 1. julijem plačevati prispevek v višini enega odstotka od neto pokojnine, delavci in delodajalci pa v višini enega odstotka od bruto plače. Tisti, ki so samozaposleni, morajo plačati dva odstotka.

Prvi, ki so uvedbo novega solidarnostnega prispevka občutili v svojem žepu, so torej upokojenci. Za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini, denimo, tisoč evrov, obvezni prispevek znaša deset evrov. To pomeni, da se jim pokojnina zniža na 990 evrov. Prejemnikom zagotovljene pokojnine za 40 let dela, ki jim pripada 782 evrov pokojnine, pa se je julijska pokojnina znižala za 7,8 evra na 774,1 evra.

Če financiranje ni urejeno, dolgotrajne oskrbe na terenu ni

Dolgotrajna oskrba potrebuje urejeno financiranje, vseskozi poudarja minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Če financiranje za dolgotrajno oskrbo ni urejeno, dolgotrajne oskrbe na terenu po njegovem opozorilu ni.

S prispevkom bodo letos zbrali približno 250 milijonov evrov, prihodnje leto pa približno 650 milijonov evrov. S temi podatki minister hkrati zavrača navedbe v javnosti, po katerih bo zbranih dvakrat več sredstev od teh.