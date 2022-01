Mati Partija seže tudi v Melbourne

Nekdanja vrhunska kitajska teniška igralka Peng Shuai, ki je bila uspešna predvsem v dvojicah, je lani novembra enega od nekdaj najvišjih partijskih funkcionarjev obtožila spolnega napada in razkrila, da sta imela več let izvenzakonsko razmerje. Kazen matere Partije je bila seveda hitra, tenisačica je »izginila« iz javnosti. Ko se je spet pojavila, je zanikala prejšnje obtožbe proti nekdanjemu podpredsedniku vlade in članu prezidija centralnega komiteja komunistične partije Zhangu Gaoliju, a le malokdo verjame, da je Peng Shuai res svobodna in ni pod pritiskom.

Zato ni nenavadno, da so na trenutno največjem teniškem dogodku, odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, nekateri navijači nosili majice z napisom »Kje je Peng Shuai?« Organizatorji turnirja pa so se odločili, da bodo majice s povsem legitimnim vprašanjem prepovedali, ker naj na igriščih ne bi dovolili »političnih ali reklamnih oblačil, napisov ali znakov«. Za dobro mero pa so dodali, da je varnost Peng Shuai njihova najpomembnejša skrb in da so skupaj z organizacijo poklicnih igralk tenisa WTA zelo aktivni pri tem, da bi razjasnili okoliščine glede kitajske igralke.

Ob vseh reklamah na in ob teniških igriščih in na tekmovalcih ter očitno dvoličnem sporočilu o skrbi za varnost nekdanje kitajske zvezdnice vsaj zelo nenavadno izvijanje vodstva turnirja je seveda upravičeno sprožilo obilo zgražanja. Oglasila se je tudi nekdanja teniška šampionka, ena najuspešnejših teniških igralk vseh časov, Čehinja Martina Navratilova. Vodstvu turnirja v Melbournu in organizaciji poklicnih igralk tenisa WTA je sporočila: »To je naravnost patetično. WTA je pri tej odločitvi precej osamljena!!!« je bila ogorčena 65-letna Čehinja, ki je sicer že sredi 70. let prejšnjega stoletja, v času komunističnega režima v njeni domovini, pobegnila na Zahod in živi v Združenih državah. Avstralsko tenis zvezo pa je obtožila, da je kapitulirala pred Kitajsko.

Še bolj jezen je bil nad odločitvijo o prepovedi majic z napisom v podporo Kitajki tenisač Nicolas Mahut. »Kaj se dogaja?! Kakšno pomanjkanje poguma! Pa kaj, če ne bi imeli kitajskih pokroviteljev?« se je razhudil Francoz. In s tem najbrž zadel osnovni vzrok, zakaj so se Avstralci odločili za prepoved podpornih majic za Peng Shuai. Dva izmed glavnih pokroviteljev turnirja v Melbournu sta namreč kitajski podjetji za proizvodnjo žganih pijač in vzmetnic. Posel in politika pa gresta na Kitajskem vedno z roko v roki.