Astronavti so hrepeneli po topli prhi, skodelici kave in oceanskem zraku

V ponedeljek, 4. septembra, malo po polnoči je kapsula SpaceX Dragon, upočasnjena s padali, pljusknila v Atlantski ocean ob obali Floride. To je bil četrti polet vesoljskega plovila Dragon in hkrati šesti komercialni let ameriškega vesoljskega transportnega podjetja SpaceX. Prvo zasebno podjetje, ki je pred tremi leti astronavte poslalo vse do Mednarodne vesoljske postaje (MVP), je leta 2002 ustanovil Elon Musk.

V tokratni posadki so bili Nasina astronavta Stephen Bowen in Warren Woody Hoburg, kozmonavt ruske vesoljske agencije Roskozmos Andrej Fedjajev in Sultan Al-Neyadi iz Združenih arabskih emiratov – ta kot prvi človek iz arabskega sveta, ki je bil v orbiti toliko časa.

Hrepenenje po prhi in kavi

Misija, poimenovana SpaceX Crew-6, se je z izstrelitvijo rakete v Nasinem vesoljskem centru Kennedy na Floridi začela 2. marca letos; po približno 25 urah se je Dragon priključil na vrata modula Harmony. Člani posadke, ki se je od MVP odklopila malo čez sedmo uro zjutraj minulo nedeljo, so pred odhodom dejali, da hrepenijo po toplih prhah, skodelici vroče kave in oceanskem zraku. Vrnitev je bila odložena za en dan zaradi slabega vremena na lokacijah predvidenega pristanka. Ta je bil sedemnajst minut čez polnoč videti kot spektakel, ko je kapsula švignila nad Cape Caneveralom blizu Jacksonvilla.

»Imate polno sobo srečnih ljudi,« so astronavti sporočili ob vrnitvi. »Med misijo so prevozili skoraj 79 milijonov milj in izvedli na stotine znanstvenih poskusov v korist celotnega človeštva,« je pojasnil administrator Nase Bill Nelson. Po njegovih besedah je posadka predstavljala tri narode, vendar so pokazali skupno ambicijo človeštva, da doseže nove obale kozmosa ter da bodo izsledki pomagali Nasi načrtovati vrnitev na Luno, nadaljevanje poti do Marsa in izboljšanje življenja na Zemlji.

Za sedež 90 milijonov dolarjev

Med kar 2976 obhodi okoli Zemlje so med drugim namestili robote za povečanje proizvodnje energije za postajo, proučevali genetsko prilagoditev rastlin na vesolje, spremljali zdravje ljudi v mikrogravitaciji in izpustili prvi satelit Saskatchewana, ki preizkuša nov sistem za zaznavanje in zaščito pred sevanjem, pridobljen iz melanina.

Konec septembra se bo na površje Zemlje vrnila naslednja posadka, ki jo sestavljajo dva Rusa in en Američan. Na postaji so že eno leto, njihovo bivanje pa se je podaljšalo, potem ko je iz njihove kapsule Soyuz iztekla vsa hladilna tekočina in je bilo treba izstreliti novo plovilo. Za sedež enega samega astronavta, ki gre v vesolje na ta način, vladna agencija Nasa odšteje okoli 90 milijonov dolarjev, medtem ko sam zasluži najmanj 100.000 dolarjev na leto.