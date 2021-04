Milijon dolarjev za žrtve v Etiopiji

Kanadski r'n'b pevec, avtor in producent The Weeknd bo doniral milijon ameriških dolarjev (843.285 evrov) za pomoč civilistom, ki so ujeti v konfliktu v etiopski regiji Tigraj, kjer od novembra lani potekajo spopadi med zveznimi in pokrajinskimi oblastmi.



Spopadi so prerasli v eno od največjih humanitarnih kriz, v kateri je več kot 4,5 milijona civilistov na robu preživetja, izpostavljeni so vojnim zločinom, množičnim pobojem, sistematičnemu posiljevanju in stradanju.



»Srce se mi trga, ko vidim, kako brezvestno morijo moje ljudi v Etiopiji, od otrok do starejših,« je zapisal na instagramu, kjer je sporočil, da bo posredoval donacijo programu Združenih narodov, s katerim naj bi priskrbeli dva milijona obrokov. K donacijam je pozval tudi druge.



Zvezdnik, ki se je leta 1990 rodil kot Abel Tesfaye v Torontu, je sin etiopskih imigrantov; po ločitvi staršev je odraščal z mamo in babico. Naučil se je amharščine, enega od etiopskih uradnih jezikov in se redno udeleževal obredov krščanske ortodoksne cerkve.



Že pri enajstih se je seznanil z marihuano, od takrat dalje je preiskusil vrsto opojnih in psihadeličnih snovi, ki jih je, kot je rekel, kasneje uporabljal kot pomoč pri kreativni blokadi.



Ko so ga v nekem intervjuju vprašali o očetu, je dejal, da ga je po ločitvi videl, ko je imel šest let in drugič pri dvanajstih letih. »Prepričan sem, da je dober človek, nikoli ga nisem obsojal. Ni bil nasilen, ni bil alkoholik, ni bil kreten. Samo ni ga bilo tam.«



Kariero je začel leta 2010 z videi, ki jih je anonimno objavljal na youtubu in v enem letu vzbudil veliko pozornosti kritikov, sploh s »temnejšo in ostrejšo« različico r'n'b-ja in skrivnostjo, ki je obdajala njegovo identiteto. Prvi album Kiss Land je izdal leta 2013, dve leti pozneje je izšel Beauty Behind the Madness, ki je postal najbolj prodajani album leta in bil nominiran za glasbeno nagrado grammy.



Podoben uspeh je dosegel z naslednjim albumom Starboy (2016). Njegov zadnji album After Hours (2020) je prinesel hita Heartless in Blinding Light.



Za svoje delo je prejel tri grammyje, pet ameriških glasbenih nagrad, devet Billboardovih, za singel Earned It v filmu Petdeset odtenkov sive je bil nominiran za oskarja za najboljšo ­izvirno glasbo.

