Mladi lahko o visokih plačah le sanjamo, razen če ne stopimo na podjetniško pot

Pija Kapitanovič se je s podjetnikom Urhom Kovačičem pogovarjala o študiju na Nizozemskem, priložnosti v tujini, smiselnosti podjetništva in o tem, kaj ga je naučila obsedenost z igranjem družabnih iger.

Podobno kot v profesionalnem igranju je tudi v nadaljnji karieri in podjetniških idejah iskal nit, ki bi mu vsak dan znova dala zagon in smisel. »Prizadevam si za to, da najdem tisto, kar bi me navduševalo dolgoročno – in morda prav podjetništvo predstavlja novo poglavje, kjer lahko uporabim izkušnje in lekcije, ki sem jih pridobil z leti tekmovanj in strateškega razmišljanja.«

Njegovo zanimanje za psihologijo in razumevanje sveta ga je vodilo k številnim knjigam priznanih avtorjev, kot je Nassim Taleb, ki mu je predvsem z delom Anti-Fragile ponudil globok vpogled v odzivanje na negotovost. Zanima ga, kako ljudje reagiramo na dogodke in katere kognitivne pristranskosti nas usmerjajo, kar podjetja, kot sta Meta in Google, uspešno izkoriščajo za ustvarjanje poslovnih modelov na podlagi kratkoročnega zadovoljstva. Prebiranje knjig mu omogoča širši pogled na svet in mu pomaga razmišljati z različnih perspektiv.