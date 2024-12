Modni vizionar

Tom Ford, ikonični ameriški modni oblikovalec, filmski ustvarjalec in poslovni mogotec, ki se sploh ne stara, je prejel prestižno nagrado za izjemne dosežke na podelitvi modnih nagrad 2024, ki je potekala v Royal Albert Hall v Londonu. To priznanje, ki ga podeljujeta British Fashion Council (BFC) in Pandora, je prejel ker je v svoji 35-letni karieri s svojim talentom preoblikoval modno industrijo. Ford je resnično spremenil luksuzno modo. V 90. letih je modno znamko Gucci, ki je bila tik pred propadom, kot kreativni direktor, z drznimi in čutnimi dizajni spremenil v globalno zgodbo o uspehu. Potem je postal kreativni direktor znamke Yves Saint Laurent in je tudi tam pustil neizbrisen pečat.

Leta 2005 je lansiral svojo znamko Tom Ford, ki je postala sinonim za prefinjenost, začel je oblikovati tudi vrhunska moška oblačila, parfume in očala. Nagrado pa je prejel tudi zaradi svojega filmskega ustvarjanja, režiral je namreč estetsko izjemno dovršena celovečerca Osamljeni mož (2009) in Nočne ptice (2016), ki sta bila nominirana za oskarja in zlati globus. Ford zna tako v modo kot v film vplesti pripovedi o lepoti in senzualnosti, zato ga mnogi opisujejo kot posebnega vizionarja. Med preteklimi dobitniki te prestižne nagrade, so velika imena modnih legend: Giorgio Armani, Ralph Lauren in Karl Lagerfeld.

Fordovo življenje je navdihujoča zgodba o preobrazbi, ustvarjalnosti in izjemnem uspehu na različnih področjih. Rodil se je leta 1961 v Austinu v Teksasu in je odraščal v Novi Mehiki. Študiral je arhitekturo v New Yorku in začel kot pripravnik delati pri modni hiši Chloé v Parizu.

Več kot 30 let je bil v zvezi z novinarjem in nekdanjim urednikom Voguea Richardom Buckleyjem, ki je leta 2021 preminil. Skupaj imata sina Alexandra, rojenega leta 2012, ki ga je rodila nadomestna mati. Spoznala sta se na modni reviji leta 1986 in kot sta nekoč povedala, sta takoj vedela, da sta si usojena. »Počutil sem se zelo nenavadno, skorajda nelagodno, njegove modre oči so me kar prebadale. Zdelo se mi je, kakor da zrem v svojo prihodnost, kot da ga poznam že od nekdaj in vem vse o njem,« je povedal Ford. Buckley pa je romantično pristavil, da si življenja brez Toma preprosto ne predstavlja: »Zame je le en Tom na tem svetu.«

Ford pa se zavzema tudi za ekologijo, kar se izraža pri njegovem delu, saj je na primer oblikoval ure, ki so izdelane iz plastičnih odpadkov iz oceanov.