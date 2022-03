Umrl je mojster temačnih vlog

»Družina Hurt z veliko žalostjo objokuje Williama Hurta, ljubljenega očeta in z oskarjem ovenčanega igralca. Poslovil se je 13. marca, teden dni pred svojim 72. rojstnim dnevom. Umrl je naravne smrti, mirno in obdan z družino,« je v izjavi zapisal igralčev sin Will. Leta 2018 je Hurt razkril, da so mu diagnosticirali raka prostate, ki se je razširil na kosti.

Rodil se je 20. marca 1950 v Washingtonu, z očetom, uslužbencem ameriškega zunanjega ministrstva, pa je v mladosti živel v Lahoreju, Mogadišu in Kartumu. Igralstvo je študiral na Juilliardu, preden se je uveljavil na velikem platnu, pa je bil uspešen gledališki igralec.

Da mu kot karakternemu igralcu ni para, je dokazal v filmu Poljub ženske pajka. FOTO: Dokumentacija Dela

Nase je opozoril že s prvo filmsko vlogo v znanstvenofantastičnem trilerju Spremenjena stanja, za katero je prejel nominacijo za zlati globus za najboljšega novinca. V 80. letih je bil eden glavnih hollywoodskih zvezdnikov. V treh zaporednih letih je osvojil nominacijo za oskarja za glavno moško vlogo, zlati kipec, tudi bafto, nagrado na canskem filmskem festivalu pa je dobil leta 1986 za upodobitev zapornika v filmu Poljub ženske pajka.

Sodeloval je z največjimi

Leto pozneje je bil nominiran za dramo Otroci manjšega boga, 1988. pa za Broadcast News. Še eno oskarjevsko nominacijo je osvojil leta 2006 za psihološko dramo Zgodovina nasilja Davida Cronenberga. Za televizijsko serijo Damages leta 2009 in za televizijski film Preveliki za propad (Too Big to Fail) leta 2011 je prejel tudi nominacijo za emmyja.

Sodeloval je z najbolj cenjenimi režiserji svoje dobe, od Wima Wendersa, Woodyja Allena, Nore Ephron, Ridleyja Scotta, Stevena Spielberga, Anthonyja Minghelle in M. Night Shyamalana. »Zelo me žalosti, da je umrl William Hurt. Imel sem to čast, da sem z njim posnel Vas ob gozdu. Bil je mojster igralske obrti. Vsak posnetek je bil nov in drzen,« se je ob Hurtovi smrti odzval Shyamalan.

Z Geeno Davis v prizoru iz filma The Accidental Tourist (1988). Foto Promocijsko gradivo

Kadar ni bil pred kamero, je užival v letenju in bil lastnik športnega letala Beechcraft Bonanza. S tremi ženskami je imel štiri otroke, v drugi polovici 80. let pa je prijateljeval z igralko Marlee Maitlin. Ta je v svoji avtobiografiji I'll Scream Later, ki je izšla leta 2009, zapisala, da je bil Hurt v odnosu fizično nasilen in je zlorabljal droge.

»Kolikor se spominjam, sva se oba opravičila in oba sva naredila veliko, da sva pozdravila svoji življenji. Opravičil sem se in se opravičujem za vso bolečino, ki sem jo prizadejal. Marlee in njeni družini želim dobro,« se je takrat odzval. Njegove alkoholne izpade je v medijsko odmevni sodni bitki za preživnino opisovala tudi nekdanja partnerica Sandra Jennings.

Mlajše generacije Hurta poznajo predvsem kot generala Thaddeusa Thunderbolta Rossa v Marvelovih filmih o superjunakih.