Morilska pridigarka

Spodnji dom brazilskega kongresa je z glasovanjem izločil evangeličansko superzvezdnico Flordelis dos Santos de Souza, ki je osumljena umora svojega moža. S tem se saga ene najvplivnejših Brazilk bo nadaljevala na sodišču. Kar 437 članov kongresa od 513 je glasovalo, da se ji odvzame mandat. Od preostalih jih je le sedem nasprotovalo, drugi so se vzdržali.



Flordelis se je rodila v faveli, v kongres so jo izvolili leta 2018, ko je državo preplavil val evangeličanstva, ta je prinesel na oblast Jaira Bolsonara. Z odvzemom mandata se bo 60-letnica lahko celo znašla za rešetkami. Njen primer je toliko bolj odmeven, ker je njen politični vpliv izjemen, sodi med najbolj znane osebe v državi, cerkev, ki jo je vodila, pa je na letni ravni obračala vrtoglave milijone.



Njen propad se je začel leta 2019, ko je bil njen mož Anderson do Carmo ustreljen, ko sta se vrnila v družinski dom. Flordelis je trdila, da sta naletela na roparje, a je policija kmalu začela sumiti, da je njena zgodba izmišljena. Povrhu se je izkazalo, da sta se vračala iz kluba za svingerje. Z možem sta vzdrževala velikansko družino, skupaj naj bi vzgojila več kot 50 otrok.



Avgusta 2020 je policija aretirala pet njenih otrok in eno vnukinjo, saj naj bi skupaj načrtovali in izvedli umor. Zaradi statusa kongresnice je takrat niso mogli aretirati. Sama še vedno vztraja, da je nedolžna, vendar je policija doslej zbrala vrsto dokazov, da je znotraj njene družine delovala organizirana kriminalna združba. Motiv za umor naj bi bila želja po nadzorovanju cerkvenih sredstev.

